蘋果和谷歌品牌聲譽調查排名下滑 亞馬遜連續三年蟬聯榜首

路透報導，最新公布的全球頂尖品牌聲譽排名調查顯示，美國消費電子公司蘋果公司和 Alphabet 旗下谷歌的企業品牌聲譽排名大降，亞馬遜 (Amazon.com) 連續第三年雄踞榜首，電動汽車製造商特斯拉將 Roadster 跑車送上太空後，排名大幅上升。據美國哈里斯民意調查年度聲譽指數(Harris Poll Reputation Quotient)，蘋果的排名從之前的第五位降至第 29 位，谷歌從 8 位降至第 28 位；2016 年蘋果曾來到第二名的位置。



這項始創於 1999 年的年度調查在 12 月 11 日至 1 月 12 日期間，對 25,800 名美國成人就「最受關注」企業的品牌聲譽進行調查。



企業聲譽排名前 10 名依序是亞馬遜 (Amazon.com)、Wegmans Food Markets Inc、特斯拉汽車 (Tesla Motors)、Chick-fil-A、華德迪士尼 (Walt Disney)、HEB Grocery Company LP、聯合包裹 (優比速, UPS)、Publix Super MarketsPUSH.PK、Patagonia Inc、Aldi Inc。



哈里斯民意調查執行長 John Gerzema 表示，蘋果和谷歌排名下降的原因可能在於，這兩家公司推出的吸睛產品不如過去那麼多，比如谷歌之前曾免費推出 Google Docs 文字處理軟件和谷歌地圖，蘋果前董事長賈伯斯 (Steve Jobs) 推出 iPod、iPhone 和 iPad。「谷歌和蘋果目前有點處在低谷，自動駕駛汽車、人工智慧方面似乎沒有顯著進展。」



與此同時，除 2015 年降至第二位之外，亞馬遜過去六年，有五年拿下第一，Gerzema 認為亞馬遜是透過收購全食超市將版圖擴張至食品雜貨等日常消費領域，從而穩固地位。



Gerzema 指出，馬斯克的特斯拉從第九名跳升六級來到第三名，馬斯克旗下的 SpaceX 發射火箭時將特斯拉跑車 Roadster 送到太空，儘管屢屢推遲平價車款交付。



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