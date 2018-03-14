〈貿易戰延燒科技業〉傳美準備對中啟動301 台廠恐有潛在風險

根據外電指出，美近期可能擴大對中國進口產品的關稅課徵，總統川普可能啟動美國貿易法 301 條款的相關行動，對高達 600 億美元中國商品課稅，品項可能多達百項，鎖定科技及電信；中美貿易戰火可能波及台灣在中國設廠的廠商，包括電信、網通設備、科技產品廠是否存有潛在風險值得觀察。

美國總統川普今年來祭出連串的關稅措施，從太陽能板、洗衣機到最近的鋼鋁關稅等，外電報導表示，根據白宮高級貿易官員指出，對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，是針對中國不公平貿易的第一步行動，下一步則將考慮 301 條款的相關行動。

外電報導強調，川普將提高中國進口商品課徵關稅的金額，最近就可能對外公布，鎖定科技及智慧財產等，不光只有科技及電信設備，產品清單可能達 100 項，這項措施主要是要達到國際易的公平，同時利用 301 條款來制衡中國 2025 年工業計畫。

報導表示，中國透過中國製造 2025 年計畫，將奪取對未來新興行業領導權，美國政府貿易團隊擔心，中國如果控制機器人、人工智能等未來行業，將造成美國在經濟上看不到未來的窘境，因此要採取下一步行動，懲罰中國違法竊取智慧財產的作為。

美國貿易法第 301 條規定就是俗稱的 301 條款，共有一般 301 條款、特別 301 條款及超級 301 條款；一般 301 條款主要針對貿易對手國是否違反與美國簽訂的留易協定等；特別 301 條款則是針對智慧財產權保護來設計；超級 301 條款還要再包括出口獎勵措施、進口關稅及非關稅壁壘等條件。

外電報導指出，美國白宮為懲罰中國的對智財權作為，考慮對中國進口的多樣消費品課徵高額關稅，川普政府可能在未來幾週內美國貿易代表署 (USTR) 公布 301 調查結果時宣布相關行動，目前考慮採取對 100 多項中國產產品實施制裁或關稅，包括鞋子、服飾到消費電子產品等都可能涵蓋在內；另外，川普政府可能嚴格的限制中國在美投資。

面對中美貿易戰火，台灣有許多廠商前往中國設廠，經濟部坦言，一旦中美爆發貿易戰或是美國祭出 301 條款，對台廠在中國投資設廠的廠商都有影響，影響程度則要看相關產業的投資及在海外的布局而定。

台廠在中國投資設廠產業相當多，從目前外電報導的方向來看，包括電信設備、網通設備及科技廠是否會受到波及，都值得密切觀察，在清單公布前，只能留意是否會存有潛在的風險。