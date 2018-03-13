美元走弱 蘋果競爭力將更強？

美元指數在過去三個月，下滑近 4%，財經部落格《Seeking Alpha》的作者指出，美元的走弱，有助於提升跨國企業蘋果的營收數字，儘管貨幣避險的支出將增加，但持續下滑的美元正使蘋果的產品在海外更具競爭力，進而提升銷售與盈收。

瑞銀的新興市場策略師 Alejo Czerwonko 指出，新興市場經濟基本面與經常帳赤字問題的改善，使得新興市場貨幣兌美元相對變強，他不認為今年美元轉強的機率很高。

此外，在美國勞工工資成長不足、聯準會升息與貿易保護政策等諸多原因影響下，美元指數在過去三個月，一路從 $94.10 下滑至約 $90。加拿大豐業銀行的首席貨幣策略師 Shaun Osbourne 認為，以過去歷史經驗來看，美國的關稅政策，對美元來說沒甚麼正面的影響。

美元指數下滑至約 90

一般來說，美元走弱代表著，當公司在海外銷售產品，金額轉換回美元後，將變得更有價值。而蘋果 (AAPL-US) 的海外銷售額，就佔蘋果總營收很大部分，如下圖所示，在 2017 年第 4 季，其收入的 60％以上來自海外：

蘋果海外銷售占比提升至約 60%

蘋果海外收入的占比，同時有顯著成長，來自日本（26％）、亞太地區（26％）、大中華區（11％）和歐洲（14％）的收入成長速度，皆快於美洲地區的 10％收入年增率增長。海外市場收入對蘋果財報數字有重要影響，因此外匯市場對蘋果營收數字造成影響之推論，可謂是肯定的。

主要海外市場的同比營收皆有增長

對於美元轉弱帶來的刺激，蘋果財務長 Luca Maestri 回應，外匯在短期內對蘋果的影響有限，因為公司一直針對貨幣波動進行避險計畫，然而，若美元長期持續走弱，那麼影響將會是正面的。