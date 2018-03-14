川普明令禁止 博通將放棄收購高通

摘要：媒體稱博通在美國政府反對後，放棄了對高通的收購行動。美方不僅是擔憂華為會搶先引領 5G 市場，事實上，川普對國家安全，技術保護，工作回流美國的所有考慮，都被放到了一個籃子裡。

多次報價，加快將總部遷往美國，儘管博通在高通和美國政府兩方面都下足了工夫，但收購計劃還是沒能成行。

美國總統川普周一發布命令，以國家安全為由，禁止博通按原計劃收購高通。

彭博周三消息稱，博通在美國政府反對後，放棄了對高通的收購行動。現在最重要的是，收購已被美國政府否決，博通和高通，乃至更多有意併購的美國企業，未來將如何發展？

英特爾對博通的收購意向可能打消

晨星股票分析師 Brian Colello 認為，博通此前每股 79 美元的收購價，仍會有利於高通的股價增長（高通股價昨日收於 59.7 美元）；而博通將繼續尋找晶片領域的併購對象，來擴大市場市佔率，並獲得更多的增長空間。

另外，華爾街日報上周五的報導提到了英特爾收購博通的可能。英特爾此前最大的顧慮在於，如果博通成功收購高通，那麼英特爾的競爭地位就會受到影響。

但鑒於博通與高通的併購已幾乎不可能，英特爾對博通的收購動機似乎也就隨之減少不少。晨星 Brian Colello 就提到，美國政府針對博通和高通的行政命令已經「替英特爾做了骯髒的事情」，而英特爾可能不再需要競標博通。

博通周二收跌 0.62%，今年以來獲得微漲。高通跌 4.95%，輝達跌 0.82%。

川普的所有顧慮聚在了一起

目前的博通有限公司，由安華高科技在 2015 年併購博通得來。安華高科技在新加坡和美國設有雙總部，併購前的博通總部設在美國。博通現任 CEO 是出生於馬來西亞的華人陳福陽，畢業於美國麻省理工學院。

美國財政部下屬的美國外國投資委員會（CFIUS）調查認為，博通收購高通將破壞高通在 5G 無線技術上的領導地位，並將為華為在該技術上獲得主導地位打開大門。

川普的評價是，「博通可能採取危及美國國家安全的行動」。不過，這一顧慮並非完全源自博通與華為可能的關係，而是博通高通合併後，華為可能坐擁更多的競爭優勢。

美國外國投資委員會擔心，博通收購高通後將削減研發投入，高通乃至美國在 5G 市場中的地位由此下滑，而華為則能乘虛而入，搶占 5G 技術的引領地位。

「這不僅僅是和中國有關，也不僅僅是和晶片有關。這意味著廣泛的技術，這是美國的軍事和經濟實力。」CNBC 援引 Napier Investment Advisors 負責人觀點稱，「這一年以來，川普一直在強調，安全有多麼重要，技術有多麼重要，貿易有多麼重要，把工作帶回美國有多麼重要。他正在把這些全部放到一個籃子裡。」

作為全球第三大智慧型手機生產商，華為卻始終未能順利打入美國市場。早在 2012 年，美國眾議院情報委員會就因安全原因，要求美國電信公司不與華為和中興合作。

華為此前和 AT&T 合作銷售手機的協議，也因美方對安全的顧慮而最終告吹。

『新聞來源／華爾街見聞』