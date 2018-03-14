【西證國際】盤勢分析



◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，CPI 符合預期帶動美股上漲，但因特朗普解除國務卿職務及美國或對進口中國商品徵收關稅轉升為跌。道瓊斯指數下跌 0.7% 至 25,007 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,765 點；納斯達克指數下跌 1.0% 至 7,511 點。OECD 將 G20 2018-2019 年經濟增速從 3.6% 上調至 3.9%。歐洲央行行長將發表講話；美國將公佈 2 月零售銷售數據。

油價週二下跌，因市場擔憂美國原油產量不斷增加和股市走低，抵消因美國國務卿遭解職帶動的漲幅。紐約 4 月期油下跌 1.1% 至每桶 60.71 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存增加。金價上升，因美元下跌。紐約 4 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,327.1 美元。

香港股市週二上升，內地股市下跌。內銀股領漲；教育股跑輸大市。個股方面，港燈（2638.HK）2017 年股東應佔溢利按年下跌 7.2%，股價微升 0.3%；香港飛機工程（44.HK） 2017 年轉盈為虧，股價下跌 0.5%；361 度（1361.HK）去年股東應佔淨利潤同比上升 13.4% 但下半年業績環比大幅倒退且減少派息，股價下跌 4.5%。恒生指數微升至 31,601 點，國企指數上升 0.4% 至 12,747 點，香港股市成交金額減少 8.0% 至 1,102 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,310 點，滬深兩市成交金額減少 18.0% 至人民幣 4,971 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇金蝶國際（268.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 23.0 億元，按年增長 23.7%，受惠於投資性房地產公允值收益及其他利得同比大增人民幣 1.5 億元，持續經營股東應佔溢利人民幣 3.1 億元，按年增長 46.4%，高於市場預期約 30%，或與其他收益增速較快有關。建議派發末期股息每股人民幣 0.013 元。現價相當於 43.1 倍 2017 年市盈率。

◇創科實業（669.HK）公布 2017 年業績，營業額 60.6 億美元，按年增長 10.6%，股東應佔溢利同比上升 15.0% 至 4.7 億美元。建議派發末期股息每股 39.75 港仙，按年增加 32.5%。現價相當於 24.2 倍 2017 年市盈率。

◇中教控股（839.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 9.5 億元，按年增長 10.2%，核心持續經營業務股東應佔溢利同比上升 10.3% 至人民幣 4.7 億元，大致符合市場預期。現價相當於 24.9 倍 2017 年核心持續經營業務市盈率。此外，公司將以人民幣 4.7 億元收購西安學校 62% 權益並額外注資人民幣 1.0 億元，2017 年稅後虧損人民幣 1,323 萬元；另外以人民幣 1.2 億元收購鄭州學校 80% 股權並額外注資人民幣 7.4 億元，2017 年稅後利潤為人民幣 2,349 萬元。

◇耐世特（1316.HK）公布 2017 年業績，收入 38.8 億美元，按年微增 0.9%，受惠於有效稅率下降，股東應佔溢利同比上升 19.4% 至 3.5 億美元，符合市場預期。建議派發末期股息每股 0.028 美元，按年增加 16.7%。公司已簽約但尚未交付產品之業務價值同比下降 6.6% 至 239 億美元。現價相當於 15.0 倍 2017 年市盈率。

◇中國新華教育（2779.HK）為長三角最大的民辦高等教育集團，主要營運新華學院（學歷教育大學）和新華學校（中等職業學校）。截止 2017 年 9 月 30 日，總在校生人數為 28,030 人，同比微增 0.7%。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 2.8、3.0 及 3.4 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 1.5、1.7 及 1.7 億元。公司今天起至 3 月 19 日招股，預計 3 月 26 日上市，招股價介乎 2.83-3.69 港元，淨集資額約 12.4 億港元（招股價中位數），市值介乎 45.3-59.0 億港元，相當於 21.2-27.7 倍 2017 年市盈率，估值對比同業不太吸引。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

