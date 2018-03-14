國航(00753-HK)2月旅客周轉量增10.7%

國航(00753-HK)公布，2月合並旅客周轉量同比繼續上升，環比略有下降。客運運力投入同比上升11.8%，旅客周轉量同比上升10.7%。其中，國內客運運力投入同比上升10.2%，旅客周轉量同比上升9.3%；國際客運運力投入同比上升14.3%，旅客周轉量同比上升12.4%；地區運力投入同比上升13.9%，旅客周轉量同比上升18.7%。平均客座率為82.6%，同比下降0.8個百分點，其中，國內、國際航線分別下降0.7和1.3個百分點，地區航線上升3.3個百分點。
貨運方面，2018 年2月貨郵周轉量同比繼續上升，環比表現下降；運輸量同比、環比均有所下降。貨運運力投入同比上升10.8%，貨郵周轉量同比上升5.2%，運輸量同比下降1.0%；貨運載運率為44.5%，同比下降2.3 個百分點。
2018年2月，集團引進一架A320NEO 飛機和一架B787-9飛機。退出一架 B777-200 飛機和兩架737-700 飛機。截止2018年2月底，集團合計運營654架飛機，其中自有飛機276架，融資租賃176架，經營租賃202架。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)