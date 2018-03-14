〈貿易戰延燒科技業〉美對中國進口消費產品課高關稅 恐將兩敗俱傷

外電報導美國總統川普可能對中國進口高達 600 億美元的商品課稅，中美貿易戰火一觸即發，資深產業分析師認為，若對消費性電子產品課高關稅，不論是智慧手機或是電視等產品，關稅的最終成本還是會反映到美國消費者身上，且連動物價的波動，「傷人七分、自傷五分」，對中國制裁的效果不大，恐將造成兩敗俱傷。

根據外電的報導，川普不滿中美間的貿易不公平，且擔心在未來中國取得包括機器人、人工智能等未來產業的領導權，因此有意啟動 301 條款，祭出懲罰性的關稅，希望可以進一步制衡中國製造 2025 年計畫。

資深產業分析師指出，如果用面板及電視來看，美國進口的面板中來自中國的比重並不會特別高，反而是台灣與韓國外銷美國面板占大量；但如果是以終端的產品電視整機來看，由於電視價格下降，近幾年來，中國整機出口到美國的比重不小，而因為價格下滑，課的關稅相對也下降，業者就不再繞道墨西哥製造再銷往美國，結果就是明顯拉高從中國進口的比重。

他認為，終端消費性產品和原物料不同，拉高原物料鐵或是鋁關稅，美國政府可以採取補貼措施，讓美國廠商不會有太大的傷害或是影響，但是消費電子產品就不一樣，政府沒有辦法補貼消費者，所以，提高關稅成本自然得由美國消費者承受，對物價也可能引發影響，最後倒霉的還是美國消費者。

他強調，消費電子產品課高關稅，對中國的制衡效果並沒有那麼好，透過貿易戰爭來制裁，可能落得兩敗俱傷。

中國手機大廠包括華為及小米雖都將美國市場視為必爭的市場，小米計畫今年底正式進軍美國市場，華為則計畫擴大行銷力道，可惜和 AT&T 的合作破局，主要仍是受到美國政府及國會的干預造成，因此，即使在貿易戰開打下，手機的影響也不見得很大，後續仍要密切觀察。

產業人士則是認為，美國主要應是想保護在新興科技包括 5G 技術的開發，由於中國積極布局 5G，且開發速度相當快，引來美國的憂慮，更不想讓中國的電信設備、網通設備長驅直入，同時也想縮短與中國貿易的差距，降低對中國製造的倚賴，因此想透過貿易措施讓全球注意，減緩中國擴張的速度。