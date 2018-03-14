【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆外資積極偏多，台股持續向上挺進

在化解了貿易戰疑慮以及通膨加速的隱憂後，國際主要利空因素去除，也使得外資加大回補台股力道，加權指數再創反彈以來新高。終場台指期上漲 94 點 (+0.85%)，正價差 4.37 點，電子期上漲 5.75 點 (+1.24%)，正價差 0.23 點，金融期下跌 0.8 點 (-0.06%)，正價差 1.64 點，非金電期上漲 30 點 (+0.24%)，正價差 11.34 點。台指期上漲，正價差縮小，期貨多方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1465 口，淨空單部位 2315 口；投信淨空單減少 789 口，淨空單部位 29680 口；外資淨多單減少 1091 口，淨多單部位 50013 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線開高走高，收中紅 K 棒，短中期均線轉強，籌碼面部分，單日成交量能逾 1307 億元，外資上市現貨買超金額約 86.2 億元，期貨未平倉淨多單 50013 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.64 變動到 1.74，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 50,566 口。

