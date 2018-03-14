【統一證券】盤前分析－均線呈多頭排列，強勢股各擁題材



◆盤勢分析

台股近四個交易日大漲逾 400 點，大型權值股各擁題材上漲，在指數強勢表現下，各期均線皆轉為向上。此外，受到美股科技股的激勵，台股向上挑戰 2/3 日跳空缺口 11126 點，未來多方可望順勢續攻，向上挑戰元月高點，後市行情觀察分析如下：

第一、美股部份—美國二月薪資增長仍緩，二月平均時薪僅微增 0.1%，較一月 0.3% 放緩，平均時薪年比增幅也由一月的 2.8% 放緩至 2.6%，市場預期在薪資增長放緩下，抑制聯準會加息超過三次的可能，再度引燃美股資金行情。此外，市場先前擔憂的貿易戰在上周五川普簽署鋼鋁稅後即讓加拿大及墨西哥取得豁免，市場一片正向解讀，市場轉而關注較為和平的美朝會談，大幅降低地緣政治的風險，在短期利空陸續出盡下，美股指數再度重回成長軌道。

第二、權值股各擁題材—鴻海在旗下 FII 創紀錄速度通過在大陸掛牌下，鴻海股價轉強，並激勵同樣子公司在大陸掛牌的臻鼎等；川普在昨日簽署禁止博通併高通的行政命令，抵銷聯發科壓力；另一消息在於 Lumentum 以 18 億元併入同業 Oclaro，激勵台灣供應鏈穩懋、全新股價。短期來看，台股題材利多皆能有效反映，顯示目前多頭格局未變。

第三、技術面觀察。台股指數在強制拉抬下，各期均線均轉正向，尤其先前壓抑許久的月線壓力轉為支撐，盤堅挑戰 2/3 跳空缺口 11126 點。KD 指標部份，雙過 50 且走揚，亦有利多方攻堅。

第四、盤面觀察—二線板卡廠再度復活，撼訊、映泰、承啟等擺脫弱勢，再度成為資金競逐標的；而在受惠外資調升美光目標價下，記憶體族群如南亞科、華邦電、旺宏。後續可觀察在低基期鴻海反彈之際，多數本益比低的蘋概股也將蠢蠢欲動，相關類股有台積電，PCB 的華通，受惠 3D Sensing 者為全新、穩懋及宏捷科。

