港交所研推A股衍生品 業界料先推指數掛鈎合約

港交所行政總裁李小加昨 (16) 日在亞洲金融論壇上透露，期望於農曆新年後推出與 A 股指數掛鉤的衍生產品。輪證發行商估計，初步會先推出與 A 股指數掛鈎的期貨合約，待市場發展成熟，或會有窩輪、牛熊證面世。不過，由於大陸對控制市場風險十分謹慎，不容易批准與個別股份掛鈎的衍生工具。

香港投資者目前如果要用衍生工具炒賣 A 股指數，可以買賣與 A 股 ETF(交易所買賣基金) 掛鈎的窩輪、牛熊證。一些流通量大的 A 股 ETF，例如安碩 A50(2823-HK)、南方 A50(2822-HK) 以及華夏滬深 300(3188-HK) 等，都有大量的相關輪證推出。

《星島日報》引述瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰指出，如果港交所推出與 A 股指數掛鈎的期貨合約，讓投資者多一個選擇，實屬一件好事。假若 A 股指數期貨交易活躍，輪證發行商可以用期貨作為對沖工具，發展出與 A 股指數掛鈎的窩輪、牛熊證，但需要監管機構批准。

雖然部分 A 股龍頭股實力雄厚，例如貴州矛台 (600519-CN) 的總市值，便較不少擁有國際著名品牌的公司還要大。

不過，何啟聰認為，個股衍生工具涉及的風險比指數產品大得多，大陸不易開綠燈。事實上，大陸規定境外金融機構發行與 A 股掛鈎的衍生工具，都要得到相關監管機構的批准，可見大陸對控制風險十分重視，在 A 股衍生工具發展方面，不會一下子走得太遠。

港股昨天急漲 565 點或 1.81%，收 319404 點，創歷來收盤新高，逼近歷史盤中高點 31958 點，總市值增至 36.1 兆元 (港元，下同)，較 2007 年高點 23.19 兆元，大增 55%。

李小加研推 A 股衍生品，加上受惠港股近期投資氣氛良好，港交所 (0388-HK) 昨日飆漲 5.87%，收盤報 288.4 港元，再創 2 年半新高。

港交所股價應聲大漲 5.87%

滬綜指周二則重拾漲勢，收市上揚 0.77%，深成指亦回穩同步收紅。不過最勇猛的還是上證 50 指數，昨日收漲 0.49% 後，已錄得 13 連陽。只有創業板指依然不振，下挫 0.17%。

滬綜指昨報 3436.59 點，漲 26.1 點，或 0.77%；深成指報 11386.91 點，漲 79.45 點，或 0.7%；創業板指報 1729.6 點，跌 3.02 點，或 0.17%。上證 50 指數收盤上漲 0.49%，日線收出 13 連陽。兩市共成交 5353 億元人民幣，較前一交易日縮量超 500 億元人民幣。

