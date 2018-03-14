統計局：1-2月份能源生産較快增長 原煤生産回升

14日從國家統計局獲悉，1-2月份，規模以上工業原煤生産增速回升，原油生産降幅收窄，天然氣生産繼續增長，電力生産明顯加快。

具體情況如下：

一、原煤生産與進口回升，價格基本穩定

1-2月份，受電力、建材行業生産加快拉動，原煤需求明顯增加，原煤生産與進口增速均有所回升，原煤價格基本穩定。

1-2月份，原煤産量5.2億噸，同比增長5.7%，去年同期為下降1.7%;日均生産875.1萬噸。

1月份和2月份分别進口煤炭2781和2091萬噸，同比增長11.5%和18.2%。

截至2月底，秦皇島5500大卡煤炭平倉價為每噸613元，比去年年底下降4元;5000大卡每噸593元，下降4元;4500大卡每噸535元，上漲8元，煤炭價格基本保持穩定。

二、原油生産降幅收窄，進口和原油加工量增長較快

1-2月份，原油産量3037萬噸，同比下降1.9%，降幅比去年同期收窄6.1個百分點;日均産量51.5萬噸。

原油進口保持較快增長。1月份和2月份分别進口原油4064和3226萬噸，同比增長19.6%和1.5%。

原油價格小幅震蕩。1-2月份，布倫特原油現貨離岸價格在60-70美元/桶間小幅震蕩。截至2月28日，價格為66.1美元/桶，比去年12月底下跌0.7美元/桶。

随着部分停産檢修的原油加工企業開工，原油加工量恢複較快增長態勢。1-2月份，原油加工量9340萬噸，同比增長7.3%，增速比去年同期加快3.0個百分點;日均加工量158.3萬噸。汽油、煤油和柴油産量分别增長6.4%、8.8%和2.4%。

三、天然氣生産和進口繼續增長

1-2月份，天然氣産量261.9億立方米，同比增長4.9%，增速比去年同期加快4.9個百分點;日均生産4.4億立方米。

天然氣進口大幅增長。1月份和2月份分别進口天然氣777萬噸和694萬噸，同比增長33.5%和41.0%，自去年10月份連續5個月高速增長。

四、電力生産明顯加快

1-2月份，受氣溫偏低(1月份和2月份全國平均氣溫比去年同期分别低1.4℃和1.9℃)，用電需求較高影響，發電量10454.5億千瓦時，同比增長11.0%，增速比去年同期加快4.7個百分點，是2013年8月份以來的最高增速。

分發電類型看，1-2月份，占全部發電量77%的火電同比增長9.8%，增速比去年同期加快2.8個百分點;水電增長5.9%，去年同期為下降4.7%;核電增長17.9%，比去年同期加快5.5個百分點;風電、太陽能發電保持高速增長態勢，分别增長34.7%、36.0%。

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