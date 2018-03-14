【大慶證券】投顧盤前－美股壓回修正 台股震盪後再攻11070點



◆盤勢分析

美國公佈 2 月 CPI 月增 0.2%，符合預期，按年則年增 2.2%；同時，2 月核心 CPI 為年增 1.8%，相較前月升幅下滑，減緩市場對於升息的預期，推升美股早盤上揚，但由於市場仍舊擔憂川普撤換國務卿提勒森造成的政治風險，美股終場全面收黑，呈現開高走低的格局。綜觀目前美股表現，目前市場焦點聚焦於升息議題、貿易戰等政經事件，在經濟數據表現依舊亮眼、政治事件短期衝擊過後，研判美股仍可維持震盪走高的態勢，並持續觀察美元、美債殖利率的變化。

亞股昨日收盤漲跌互見，日、韓股在美科技股帶動下開低走高表現亮眼，但陸股則在科技股集體下挫的影響下開高走低。但就匯率表現觀察，美元指數昨日因通膨數據升幅下滑而走軟，拉升亞幣出現升值跡象，台幣近期亦維持在 29.25 兌一美元水準震盪，顯示外資並未有明顯推出新興市場的動作，在此情況下，預期亞股仍可維持偏多格局不變。

受到美國科技股持續創下波段新高帶動，台股昨日上漲 20 點以 11022 點跳空開出，站穩 11000 大關，在電子權值股扮演穩盤角色、加上金融及傳產輪漲之下，大盤呈現開高震盪走高的走勢，終場以最高點 11095 點作收，成交量達 1307 億元。從盤後籌碼觀察，外資昨日期貨減碼 1091 口、但淨多單口數仍有 5 萬多口，現貨部位也持續買超 86.2 億元，顯示外資資金有回流跡象，作多態度明確，且以技術面而言，加權指數持續沿五日線走揚，日 K 連四紅，在低檔有撐、搭配量能續增下，有望挑戰 2/5 日跳空缺口上緣 11070 點。昨日盤面表現漲多於跌，除塑化、造紙族群外，八大類股均收紅，其中又以機電及營建類股表現最為強勁。電子權值股方面，蘋概三雄表現亮眼，大立光在利空出盡後外資連續買超、已重回季線之上，鴻海、台積電也在營運展望優異下同步走揚；同時，受惠美光股價大漲，記憶體族群包含南亞科、華邦電也上漲逾 1%；華通、嘉聯益、臻鼎 - KY 等 PCB 蘋概股也為盤面強勢族群，帶領大盤指數上攻。綜觀而言，在美國科技股創高帶動下，持續看好記憶體、3D 感測、矽晶圓等族群，其他如被動元件、電動車、PCB，甚或金融、食品、生技等族群也可留意，盤面操作以具有業績、題材、法人進場且位階偏低的類股為主。

