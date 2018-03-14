【永豐期貨】台指選擇權盤前－蘋概股帶頭衝 台股再戰前波高點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 77 點至 11099 點。價差方面，台指期正價差縮至 3.37 點，電子期轉為逆價差 - 0.02 點，金融期正價差縮至 1.64 點。現貨部分，三大法人買超 95.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1147 口至 18018 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1091 口至 50013 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 687 口至 16097 口。

週一美國股市在美光與蘋果創高帶動下，那斯達克與費半指數同創歷史新高，亞股普遍以小高盤開出，加權指數早盤小幅開高續創近期新高，受到美光大漲 8% 激勵，記憶體族群如南亞科與華邦電等出量大漲超過 6% 以上，加上蘋果股價創歷史新高推升蘋概股股價全面走揚，而鴻海子公司 FII 中國掛牌效應漫延，鴻海集團股紛紛受到市場點名受惠，如臻鼎 - KY 盤中直攻漲停板炒熱市場氣氛，但盤中陸股表現疲弱且昨日強漲的金融股熄火休息，所幸尾盤大單敲進電子權值股，終場加權指數上漲 93.53 點至 11095.63 點，成交量能 1309.4 億，較前一日縮減 102.01 億。技術面來看，週二日 K 連四紅並順利封閉 2 月股災起跌空方缺口，均線多頭排列且將全數翻揚向上，周 KD 指標也轉為黃金交叉向上，指數仍有挑戰今年新高機會，但量能不足且乖離加速擴大仍是隱憂，建議偏多操作但不宜過度追高。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.64 升至 1.74，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.24% 升至 14.61%，賣權平均隱含波動率由 20.77% 降至 19.59%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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