

◆盤勢分析

1. 川普撤換國務卿，由中央情報局局長龐培歐 (Mike Pompeo) 取代提勒森。美國 2 月 CPI 經季調後月增 0.2％，低於 1 月的月增 0.5％，但符合市場預期。住房成本上升，且服飾和汽車保險成本意外連續兩個月大增。週二美股下跌，跌幅介於 0.64 至 1.55％，高通下跌 5%，係因川普以國家安全為由阻止博通收購。鞋類零售商 DSW 發布季度財報後大漲 11%。美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤整。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：若多頭要延續，上攻量需大於 20 日均量。

(2) 均線：支撐為 5 日線至季線，壓力為 11,150 至 11,270 點。

(3) 技術指標：RSI 及 KD 開口向上，5 日 RSI 及 9 日 K 值大於 80，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創波段高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、高殖利率、金融等。

4. 新加坡半導體大廠博通（Broadcom）開出 1,170 億美元（約新台幣 3.4 兆元）的天價欲迎娶美國高通（Qualcomm），周一被川普以國安為由，發布行政命令封殺，這起科技業史上最大宗併購案宣告破局。博通及高通合併案破局，英特爾自然也沒有提出併購提案的必要，台灣半導體業可說是大大鬆了一口氣。包括 2330 台積電、2303 聯電、2311 日月光、2325 矽品、2449 京元電等業者，自然也不用承受可能因併購成功而來的議價壓力。至於 IC 設計業者如 2454 聯發科、2379 瑞昱等也能在現有市場競賽中維持現狀，不必與博通與高通合併後的怪獸級大廠競爭。此舉對台灣半導體業維持現狀相對有利。

5. 央行總裁楊金龍明（15）日將首度赴立法院財政委員會報告，央行在業務報告中指出，近來美元波動度擴大，企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動影響，並提出避險策略，暗示未來新台幣匯率易升難貶，對企業提出示警。台廠以出口為主的企業未來匯損的壓力將相對較大。

6. 中華電（2412）昨（13）日董事會通過，去年盈餘今年將配發每股現金股利 4.796 元，配發率 95.7％，以昨日收盤價 109 元來計算，股息殖利率 4.4％，配發總額 372 億元。中華電短期重要支撐為月線附近。

7. 聯強（2347）昨（13）日公布去年財報，去年營收 3,642 億元，年增 6.3%；稅後純益 61.14 億元，年成長 22.9%，為六年來最佳，每股稅後純益 3.67 元。聯強昨天董事會通過擬配發現金股息 2.2 元，股利配發率約六成，以聯強昨天收盤股價 39.05 元換算，現金殖利率 5.6%。聯強短期壓力為季線附近。

