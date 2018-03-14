【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



二月份消費者物價指數如預期上揚，雖然月增率較上個月的 0.5% 小幅收歛至 0.2%，不過年增率卻由於一月份的 2.1%，上升至 2.2%。雖然耐久財部份些微下降，不過住房成本、汽車保險則是維持上揚的現象。由於市場仍舊擔憂聯準會的升息策略，將可能因通膨高於預期而增加到四次，因此三月份的聯準會會議，其會議決議內容，將左右市場的後續發展。

三大指數當中，那斯達克和費城半導體指數續創新高，道瓊工業指數則沿季線整理。由於目前美股的各期均線上揚，指數創高之後拉回仍為正常現象，預期下周開始美股將出現短暫的高檔震盪，等待聯準會會議結束之後，才能決定指數是否續創新高，或是回測 10 日線。原則上，美股多方趨勢不變，若升息次數增加，則美股短空長多。

台股在外資的買盤推升之下，指數成功越過月線扣抵值，其態勢已然說明後續創新高的可能。今天預期受美股影響稍作整理，不過下周開始，各期均線的仰角增加，指數將有機會在下周挑戰前波高點。今明兩天預期將在高檔維持震盪，待 5 日線上來之後，再有機會再走一波。記憶體、PCB 仍是盤面焦點，而昨天買盤也出現在封測族群，相關個股不妨多加留意

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

