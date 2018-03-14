中教控股(00839-HK)斥逾5.7億人民幣購西安學校62%股權

中教控股(00839-HK)公布，公司一家併表附屬實體上智教育諮詢(贛州)有限公司向蔡建林、惠鵬斌與贛州西鐵投資中心購入贛州西鐵教育諮詢有限公司62%股權(贛州西鐵教育諮詢間接擁有西安學校全部學校出資人權益)，代價為5.766億元(人民幣.下同)，其中4.7217億元用於轉讓股權，而1.0443億元用於向贛州西鐵教育諮詢注入額外資本，以削減西安學校債項並為學校持續擴建提供資金。

贛州西鐵教育諮詢擁有陝西投資全部股權，而陝西投資擁有西安學校全部學校出資人權益。西安學校前身是西安數位科技專修學院創辦於2006年。於2015年，西安學校經陝西省人力資源和社會保障廳批准，變更為西安鐵道技師學院。西安學校是培養軌道交通類事業人才的技工技師學院。學校自成立伊始，受到來自陝西省人社廳和省政府的大力支持，旨在建設成為國家中西部地區經濟大開發中重要的高技能人才儲備基地。

西安學校位於陝西省西安市，面向全國範圍招生。目前學校在校生規模約2萬餘人。於收購完成後，贛州西鐵教育諮詢全部股權將由公司持有62%及由惠先生及蔡先生各自持有19%。

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