〈央行報告搶先看〉楊金龍明示企業應匯率避險 可採用這4項工具

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院財委會進行業務報告，在書面報告中，楊金龍罕見提醒，企業短期宜強化匯率避險操作，例如利用遠期外匯、換匯交易 (SWAP)、換匯換利 (CCS) 與匯率選擇權等避險工具，長期則要提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響，

楊金龍強調，央行採行管理浮動匯率制度，維持新台幣匯率動態穩定，今年以來對美元升幅較小，今年以來至 3 月 9 日，新台幣對美元升值 1.87%，小於日圓 (5.61%)、歐元 (3.06%) 和人民幣 (2.76%)。

而儘管今年以來新台幣對美元升值，據 BIS 編製的實質有效匯率指數 (REER)，目前新台幣 REER 仍低於人民幣、韓元和新加坡幣，台灣仍具出口價格競爭力。

另一方面，雖近期新台幣對美元匯率波動幅度擴大至 3.41%，也仍低於其他主要幣別，如韓元 (7.69%)、歐元 (7.11%) 和日圓 (6.49%)。

不過，楊金龍也罕見在央行書面報告中提醒，全球金融危機後各主要貨幣對美元的波動度擴大，企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響

短期而言，由於國內企業匯率避險管道暢通，楊金龍建議企業宜透過避險操作，例如利用遠期外匯、SWAP、CCS 和匯率選擇權等避險工具，降低匯率風險。

不過，長期來看，楊金龍呼籲出口廠商宜持續提升技術能力和產品競爭力，例如，加速升級轉型、生產高附加價值和高單價產品或加強售後服務等方式，來降低匯率變動對出口的影響。

楊金龍也鼓勵企業進行跨國或跨業聯盟，以強化與客戶間長期貿易夥伴關係，同時分散產品出口市場和投資地區。