〈央行總裁交接〉楊金龍看央行的二大挑戰 資本移動與FinTech

台灣央行總裁今 (26) 日交接，彭淮南正式退休由楊金龍上任，新任總裁楊金龍表示，未來央行面對的環境仍然充滿挑戰，包括資本移動對匯率和利率以及金融穩定的衝擊，以及金融科技 (FinTech) 快速發展。

楊金龍說明，全球化帶來的影響，除實質面供應鏈，更深深影響貨幣金融面，依據過去的經驗顯示，資本移動不只困擾小型開放經濟體的金融穩定，更是造成新興市場發生危機的導火線。

因此，未來如何妥適因應資本移動對匯率、利率以及金融穩定的衝擊，仍是央行很大的挑戰。

另一方面，近年金融科技快速發展，儘管目前對央行政策影響不大，但未來的發展能改變金融中介營運模式，甚至整個金融產業結構，加上支付產業基礎設施、到貨幣政策傳遞的有效性，皆可能造成衝擊，進而影響貨幣穩定與金融穩定。

楊金龍強調，將善用監理科技強化總體審慎監理，並透過大數據、人工智慧等技術分析經濟狀況，也將嘗試以分散式帳本技術來提升支付系統的安全和效率。

此外，楊金龍說，央行在達成物價穩定和金融穩定的前提下將積極協助國內經濟發展，然而，貨幣政策無法也不應單獨擔負經濟發展的職責，而必須與財政政策、經濟政策特別是產業政策相互搭配，才能發揮最大的效果。

對於彭淮南的提攜，楊金龍表示，彭總裁的身教、言教影響央行同仁很大，也一直是同仁學習的典範，過去 20 年來看到彭總裁體力和智力不因年齡增加而減低，對工作的熱忱和毅力超乎常人，數十年如一日令人感佩。

另外，楊金龍也說，彭總裁眼光獨到，具有前瞻性、警覺性，能防微杜漸、防患未然。例如，早在 2013 年底就曾對比特幣風險提出警告；對照最近國際間的發展，令人欽佩他的先見之明；又如資本帳和房貸的管理，也都能洞燭機先，採取有效的事前防範行動。

楊金龍也強調，彭總裁除有睿智理性的一面之外，也有溫馨感性的一面，他關心同仁的健康和家庭，對於生病的同仁還代為安排醫院、醫生，甚至親自前往探視。