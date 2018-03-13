〈央行報告搶先看〉免驚通膨怪獸 楊金龍看物價溫和、GDP轉由內需領頭

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 上午赴立法院財委會進行業務報告，在書面報告中，楊金龍認為，今年台灣通膨展望溫和穩定，主要是因國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，另一方面，台灣今年經濟成長率 (GDP) 將轉由內需推動。

楊金龍指出，今年前 2 月消費者物價 (CPI) 年增率平均為 1.54%，漲幅仍屬溫和。

另一方面，從主計總處預測全年 CPI 年增率為 1.21%，以及近月 Consensus Economics Inc. 發布的 10 多家專業預測機構對台灣今年 CPI 通膨率的預測數平均為 1.3% 來看，漲幅溫和。

楊金龍認為，儘管菸稅調高的遞延效應將持續至年底，加上基本工資及軍公教薪資調升，帶動薪資上揚，又預期國際原油等原物料行情上揚將推升國內物價，不過，國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，使通膨展望溫和穩定。

而在經濟成長方面，楊金龍認為，今年全球經濟成長率雖可望略高於去年，有助維繫台灣出口動能，惟在基數較高下，增幅將減緩。

從主計總處發布的資料來觀察，主計總處預估今年出口年增率由去年的 13.22% 大幅降至 4.54%，外需對經濟成長率的貢獻也從去年的 2.03 個百分點大降為 - 0.43 個百分點。

反觀內需，基本工資和軍公教薪資調高，帶動企業調薪轉趨積極，勞動市場持續改善，可望推升民間消費成長，對經濟成長率的貢獻由去年 1.23 個百分點升為 1.30 個百分點)。

整體來看，央行指出，以主計總處預測，內需對經濟成長率貢獻將由去年的 0.83 個百分點升為 2.85 個百分點，取代外需成為推動今年經濟成長的主要動力。