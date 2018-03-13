這次貿易戰不一樣：美元反走強 淨空單創2個月來新低

《Marketwatch》報導，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新的數據顯示，今年 3 月外匯市場對貿易戰的擔憂升高，美元的競爭對手貨幣承受壓力，使得美元的淨空單部位觸及 1 月初以來的最低水位。

貿易戰陰影下 美元反而走強

從歷史經驗來看，關稅保護向來是美元的利空，小布希總統曾提出的類似貿易保護主義政策後曾重創美元，但這一次美元卻相對走強，反倒是美元競爭對手在貿易戰的陰影下走弱。

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深外匯分析師 Jane Foley 表示，截至 3 月 6 日當周的美元淨空單部位顯示，美元受到更多鷹派聯準會 (Fed) 言論的影響而提振，對全球貿易戰的擔憂下，美元兌加元、澳元等高風險貨幣的走勢獲得支撐。

美元指數與美元淨空單部位 資料來源：CFTC

風險偏好的加元、澳元走弱

儘管美國總統川普表示，美國最大鋼鐵進口國加拿大，以及墨西哥暫時得到豁免，加元短暫反彈。但這兩個國家在美國要求重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）下，使得加元淨多單連續第 4 周下降。

同被列為鋼鐵關稅豁免的國家澳洲，具有商品貨幣地位的澳元，被視為具波動性或高估值的貨幣，也是成熟市場貨幣風險偏好的領頭羊，也連續第 2 周走弱。

摩根士丹利的報告也指出，在各國量化寬鬆收緊趨勢而升息下，資金將回流各國，這些依靠外國資金的貨幣加元、澳元和紐元，也是資金敬而遠之的原因。

全球資金成本上漲將抑制這些地區的經濟活動，而其他經濟體則擁有更健康的資產負債表。摩根士丹利分析師認為，這些走弱的風險偏好貨幣即使未來幾周反彈，仍應賣出。