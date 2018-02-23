和對沖基金對作 澳洲最大基金公司做空澳元 年底前看跌到0.73

儘管大部分的對沖基金都在看漲澳元並有意加碼，但澳洲最大資產管理公司安保資本（AMP Capital）卻公開宣稱正在做空澳元，並預期今年底前澳元兌美元將跌到 0.73。

AMP 資本全球固定收益宏觀主管 Ilan Dekell 表示， 看跌澳元主要是基於以下三個原因：

澳洲和美國的利差：澳洲央行今年底前利率將維持在歷史新低水準，但美國聯準會將至少升息 3 次。

澳洲的貿易條件正在下降

市場波動處於高位：對澳元形成更大的壓力，通常澳元在風險期間表現不佳。

澳洲利率（白線）維持在史上低檔區。（來源：Bloomberg）

AMP 資本目前管理 1790 億美元的資產，其中 Dekell 掌管的資產約 520 億美元，他表示，澳元兌美元幾乎不存在利多消息，預期澳元將走跌。

與 AMP 資本唱同調的還有阿伯丁標準投資（Aberdeen Standard Investments）和澳洲施羅德投資管理（Schroder Investment Management Australia），因為澳洲通貨膨脹率難以回到央行設定的目標，貨幣政策將保持寬鬆；另一方面，美國聯準會本周則對升息表現出更強硬的態度。

今年以來，對沖基金和其他大型投機客紛紛轉向看好澳元，淨空頭部位反轉為淨多頭部位。據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至 2 月 13 日當周已有 29553 口淨多單，但仍低於去年 8 月底的 86204 口淨多單。

槓桿基金的澳元淨多單已增加到 29533 口。(來源：Bloomberg)

澳元兌美元周五報 0.7822，跌 0.26%，2 月以來跌幅 2.84%，今年以來漲幅也只有 0.28%，是今年以來表現第二糟的主要貨幣。

澳元 2 月以來跌幅近 3%。

儘管 10 年期澳洲國債和美國國債殖利率利差已轉為負值，但麥格理銀行認為，澳元作為商品貨幣，走勢受到大宗商品價格的支撐，但若全球第二大經濟體中國的經濟成長減速，可能會削弱對澳洲的商品或資源的需求，進而拖累澳元走弱。

此外，國際貨幣基金組織（IMF）預估，全球經濟今年和明年將成長 3.9%，將是 2011 年以來最快增速，也將為澳元提供支撐。