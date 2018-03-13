德銀：3大理由看日元強還會更強 上看100

日元今年以來已上漲 5.9%，德銀表示，先前的市場大幅波動和貿易戰的風險，成為日元升值的重要催化劑，日元還會進一步走強，兌美元上看 100。

德銀外匯策略師 Mallika Sachdeva 指出，外匯市場的結構性趨勢通常背後都與資金流動有關，而且估值和政策重新定價相結合，其力道非常強大。”

Sachdeva 表示，有 3 種不同的結構性趨勢支撐日元兌美元走強，分別是： 最近資金流動的變化； 日本銀行貨幣政策的微妙變化； 依據德銀的估值模式 顯示，日元依舊便宜地令人難以置信。

資金流動的變化

Sachdeva 說，在資金流方面，從下圖來看，日本國際收支帳基本餘額發生了快速的改善，日元的表現開始落後。

近期投資組合流動中出現轉變，日本投資人以美元計價的資本外流大幅放緩，而非對沖基金流入日本的資金也開始出現，與歐洲的趨勢相似。

日本央行資產購買

日本央行減少購買國債，德銀預估購買金額進一步放緩至 40 兆日元，加上殖利率曲線控制政策，及未見日本央行前端利率定價有任何重大改變，將為推升日元推供潛在動力。

日元仍然遭到低估

儘管日元近期走強，但根據德銀的模型，實際上日元是世界上最便宜的貨幣，並且仍然超過 10％的公允價值。日元升值的幅度可能取決於當地資產管理公司對美元資產何時再次持有價值的預期。

Sachdeva 表示，預期美元兌日元將下跌至 100 後，才有可能獲得支撐。