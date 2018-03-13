綠能去年Q4單季轉盈 全年虧損幅度收斂 每股仍虧1.49元

太陽能矽晶片廠綠能科技 (3519-TW) 今 (13) 日公布去年第 4 季與全年財報，第 4 季已達單季營運轉盈，每股稅後純益 0.23 元，毛利率持續向上成長，並較去年同期轉正，不過，去年全年營運仍為虧損狀態，已為連續第 7 年虧損，稅後虧損 6.19 億元，每股稅後虧損 1.49 元，但已較 2016 年虧損幅度收斂。

綠能去年全年合併營收 118.07 億元，年減 22.88%，毛利率 - 0.31%，較 2016 年的 - 1.34% 成長，營益率 - 5.31%，同樣較 2016 年的 - 6.12% 成長；稅後虧損 6.19 億元，每股稅後虧損 1.49 元。

綠能第 4 季合併營收 34.21 億元，季增 7.71%，年增 18.29%，毛利率 8.12%，季增 3.56 個百分點，較 2016 年同期 - 10.74% 轉正，營益率 3.16%，季減 1.4 個百分點，較 2016 年同期 - 15.79% 轉正；稅後純益 9500 萬元，較上季與 2016 年同期轉盈，每股稅後純益 0.23 元。

綠能表示，產品配置策略發揮效益，加上高效晶片價格支撐，使第 4 季達到單季營運轉盈，未來除專注高階晶錠與鑽石晶片等利基型產品外，也將協助客戶研發轉型新一代鑽石片多晶產品，面對今年產業面臨的貿易壁壘等變數，將更審慎規劃產品組合。