欣技攻安卓機 俄羅斯、東南亞大型標案在握 Q1營收年增率上探2成

工規手持電腦品牌商欣技資訊 (6160) 佈局安卓 (Android) 裝置有成，RS30 泛用機種跳躍式成長，去年出貨超越 1.5 萬支，同比倍增，累計推出逾 2 年以來，出貨量突破 3 萬支，今年在新世代機種 RS31 接力衝刺之下，出貨量可望再上層樓。此外，該公司搶進俄羅斯大型零售集團以及東南亞郵政服務標案市場，標案數量分別均以萬支起跳，欣技掌握度甚高，有機會在今年做出貢獻。而該公司 2 月營收持強在 0.93 億元，3 月業績預估也可望平穩向上，單季營收上看 2.8 億元，較去年同期成長達 2 成左右。



欣技以品牌掌上型資料收集器起家，近年因應市場轉型，除微軟作業系統機種之外，火力主攻安卓系統。其安卓系統的 RS30 機種，推出兩年餘，從 2015 年第四季銷售 4 千台左右，到了 2016 年銷售超過 8 千支，到了去年更是倍數成長到 1.5-2 萬支，表現相當亮麗。



而 RS30 今年至今也出貨超過 4 千支，新世代機種 RS31 去年第四季推出，至今則出貨將近 7 千支，預計系列機種今年出貨仍將超過去年的規模，成為貢獻該公司業績的主力產品線。



欣技指出，由於市場主流已經由安卓系統主導，因此今年該公司第三季還有安卓新機種推出的計畫，鎖定倉儲、物流產業開發新商機，並爭取大型標案，搶進俄羅斯與東南亞市場。



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