聯強上季本業獲利創高 去年EPS 3.67元 擬配息2.2元

聯強 (2347) 公告去年財報，去年第四季營業利益 16 億元創高，季增率達 15.9%，年增 18.7%，稅後 17.7 億元次高，季減 5.8%，年增率 33%，EPS 1.06 元。累計全年營業利益為 49.3 億元，年增率 16%，創下歷史次紀錄，稅後 61.1 億元，年增 25%，同為次高水準，EPS 3.67 元。該公司董事會決將配發 2.2 元現金股利，殖利率為 5.6%。



聯強連兩年營收創歷史新高，去年成長主要來自於 IC 元件與資訊產品。IC 元件因新領域解決方案打入 AI、IoT、雲端資料中心等新興產業供應鏈，營收首次突破千億大關，成長 12%。



資訊產品成長主要來自商用產品年成長 12%，並連續 9 季保持成長；個人電腦在企業換機潮與電競筆電 / 桌機熱銷帶動下，營收成長 11%，創下歷年新高紀錄；存儲與繪圖卡則因雲端與監控存儲需求，以及電競與挖礦熱潮，年成長分別超過 20% 與 50%，表現強勁。



從區域角度，聯強各國商用通路以及電商、大型連鎖賣場等新興家用通路均成長，並紛紛寫下歷年或近五年新高；其中中國、香港成長 10%、15%，紐澳、印尼分別年增 7% 與 8%。



本業合資部分，包括美國、印度 / 中東、泰國等地合資企業 2017 年均同步寫下營收新高，合計成長 12%。收益部分，依據權益法認列的投資收益合計約為 17.6 億元，成長達 20%。



聯強去年全球營收總計超過 1.1 兆元，年成長 10%，同時連續兩年突破兆元大關。展望今年，聯強將持續發展新領域 / 新事業、擴大市佔、並積極開拓海外市場，營運成長可期。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』