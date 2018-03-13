【日盛投顧】5日線為短線多頭重要支撐

◆盤勢分析

1. 費半指數週一創高，週二台股開平高走高震盪，最高點 11,095 點續創波段高，最低點 11,014 點守穩在 5 日線（10,906 點）、10 日線（10,926 點）、季線（10,781 點）及月線（10,724 點）之上，終場指數上漲 93.53 點，漲幅 0.85%，收在 11,095.63 點，成交金額為 1,307.81 億元，大於 5 日均量（1,284 億元）但小於 20 日均量（1,359 億元）。三大法人合計買超 94.54 億元：外資買超 86.20 億元、投信賣超 2.27 億元、自營商買超 10.60 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：若多頭要延續，上攻量需大於 20 日均量。

（2）均線：支撐為 5 日線至季線，壓力為 11,150 至 11,270 點。

（3）技術指標：RSI 及 KD 開口向上，5 日 RSI（82）及 9 日 K 值（83）大於 80，短線偏多。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、高殖利率、金融等。

半導體、蘋概為主流 另可佈局無人商店、工業 4.0、車用、高殖利率、金融

1. 半導體：

2330 台積電、2303 聯電受惠晶圓代工需求穩定成長，5434 崇越、3289 宜特、5536 聖暉、6196 帆宣、3413 京鼎等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用，2357 矽格併購 3265 台星科有助獲利提升，導線架 2351 順德、5285 界霖各有所長，IC 設計指標有 2454 聯發科、3227 原相、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原、4919 新唐、6202 盛群、2388 威盛、6237 驊訊等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。DRAM 供需仍佳，2408 南亞科、2344 華邦電 2018 年獲利仍可保持高水準。

2. 蘋概：

APPLE 預計 2018 年將推多款平價機種，供應鏈 2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、2439 美律、6176 瑞儀、2313 華通、4958 臻鼎 - KY、4943 康控 - KY、4966 譜瑞 - KY、2367 燿華、6153 嘉聯益等吃補。

3. 無人商店：

無人商店改變購物新模式，概念股包括鏡頭 / 投影 3019 亞光、3504 揚明光、電子標籤 8069 元太、3141 晶宏、生物辨識 3227 原相、5351 鈺創、3D 感測 2360 致茂、6271 同欣電、3374 精材、PA3105 穩懋、2455 全新等。

4. 電競：

6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺、3515 華擎等具比特幣題材；電競需求穩定成長，2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩、3540 曜越等爭食大餅。

5. 車用：

新能源車成各車廠必爭之地，佔車市比率持續提升，族群相關公司有 3665 貿聯 - KY、1536 和大、8349 恒耀、6238 勝麗、4739 康普、2231 為升等。

6. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、3299 帛漢等。

7. 工業 4.0：

受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、8374 羅昇、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、3413 京鼎、2464 盟立、6188 廣明等為指標。

8. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，指標包括 2823 中壽、2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2887 台新金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。