中核國際(02302-HK)附屬擬最多300萬元受讓向中核租賃投資權并增資2.5億元

中核國際(02302-HK)公告稱，2018年3月12日，間接全資附屬公司中核國際(香港)有限公司擬以300萬元人民币上限受讓向中核租賃投資權利，可認繳中核租賃註冊資本人民币120,190,000元，相當于收購中核租賃註冊資本約12%(即第一筆出資)。

同日，中核國際(香港)有限公司與中核租賃訂立增資框架協議，投資方有條件同意作出第二筆出資，金額為人民币250,000,000元，惟須待完成第一筆出資及中核租賃其他現有股東及╱或其他潛在投資者就增資出資後，方可作實。

中核租賃為于2015年12月在中國(上海)自由貿易試驗區成立的公司。于本公告日期，該公司由中核擁有31%、由協和港(包括將轉讓予投資方的未實繳資本(即出資權))擁有25%及由中核集團旗下八間其他公司擁有44%。

中核租賃主要從事提供清潔能源相關項目(包括但不限于核能、風能及水能)的融資租賃及財務擔保。其截至2017年12月31日止年度較2016年同期錄得純利增長超過50%。為支持其未來擴張，中核租賃擬透過增資框架協議以及中核租賃其他現有股東及╱或其他潛在投資者的出資額，將其資本由人民币1,000,000,000元擴增至人民币2,000,000,000元(即增資)。

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