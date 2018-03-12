市場關注美關稅政策 殖利率出現震盪

川普關稅政策影響持續發酵，美股等風險性資產反彈，帶動兩周前走低的公債殖利率反轉向上，影響多數債券表現，但風險性債券仍相對抗跌。根據美銀美林引述 EPFR 截至 3 月 7 日，投資級債吸金幅度縮小，上週淨流入 0.4 億美元；新興市場債吸金幅度同樣縮小，上周淨流入 0.7 億美元；高收益債再自流入轉為流出，上周淨流出 8.6 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，市場持續圍繞在美國計畫對其他國家鋼鐵產品課徵關稅發展，投資人消化此政策可能對通膨的影響，美國 10 年期國庫券殖利率單周上揚 5 個基本點至 2.86%。

歐洲公債部分，歐洲央行 (ECB) 上周召開 3 月政策會議，維持三大利率不變，確認目前每月 300 億歐元購債計畫將持續到 9 月，並強調如有必要將延長購債期間以刺激通膨回溫，惟刪除「可能增加購買」之措辭。市場中性解讀，德國 10 年期公債殖利率單周微幅下滑 1 個基本點至 0.63%。

在投資級債部分，許家豪表示，上周全球投資級公司債下跌 0.34%，其中美國投資級債下跌 0.43%；歐洲投資級債則下挫 0.18%。在利差部分，美國與歐洲利差均擴大 1 個基本點。

許家豪表示，投資級發行人的基本面穩定，惟存續期較長、較容易受到利率影響，因此，近期公債殖利率再度隨著川普關稅政策搖擺而震盪，使得資金回流速度減慢，近期市場轉向流入較短天期券種，長天期債則出現小幅流出。

高收益債部分，許家豪表示，根據美國政府的報告，原油庫存和產量擴大，使原油創下三周來最大跌幅，加上美國公債殖利率反彈，全球高收益債利差雖然收斂 3 點至 344 點，但仍無法抵銷殖利率走升的影響，整周報酬下跌 0.02%。美高收下跌 0.06%，歐高收則上漲 0.04%。在不同評級部分，BB 級利差收斂 3 點，B 級利差收斂 3 點，CCC 級利差縮窄 6 點，整體來說是 BB 級債收斂幅度相對於目前利差較大。

許家豪表示，高收益債信用狀況無虞，主要觀察指標仍呈正向，利息保障倍數持續改善。在區域方面，就美高收、歐高收與新興市場高收益債等三大高收益債族群來看，目前新興高收價格相對較高，美高收的相對利差較高，且絕對收益也較具吸引力，相對看好美高收與歐高收。

在新興市場債部分，許家豪表示，受到風險性資產震盪以及油價走低所影響，新興市場債利差整周收斂 4 個基準點，但由於美國公債殖利率走低，新興市場債整體仍收漲，單周下跌 0.06%。在債種方面，美元計價主權債單周利差收斂 5 個基準點，下跌 0.08%；美元計價公司債則下跌 0.02%，利差收斂 4 個基準點。

許家豪表示，美國公債殖利率走勢對新興當地貨幣債影響力相對較小，且美元走勢相對偏弱，使新興市場當地貨幣債的投資價值與前景相對具吸引力，建議投資人可適度佈局當地貨幣債券。在國家部分，目前看好價值面相對合理，總體經濟風險降溫，包含通膨緩和與 GDP 走強的阿根廷。看空價格偏貴，整體的循環週期離尾聲也較近的中東國家。

展望後市，許家豪表示，市場目前已經消化了對於今年升息三次的預期，且通膨的狀況也還在美國聯準會的預期範圍中，然利率走升的確會為債券帶來利率風險，因此，透過多元信用債布局，透過相對較高的配息，可彌補利率端造成的損失。觀察企業基本面，他表示，經濟轉佳有利企業體質改善，信用債中長期表現相對較佳，將視市場狀況動態調整，回補具利差優勢的高收益債，並適當加碼反應景氣回升的可轉債與新興市場當地貨幣債券。

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