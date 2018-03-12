【亞洲投顧】蠟筆小新~全新創高，持續佈局新主力股

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，當然短線上還是多方控盤還是反彈格局，等待月線翻揚增加多方力道，2/12 封關日就告訴大家，大盤出現正式止跌訊號，先挑戰缺口 10815 點，雖然受到國際利空影響還是來回補此缺口，下個短線目標是 10937 點，今天也順利達陣；之前也分享大盤只要守穩 10620 點，維持反彈格局，轉強關鍵價就是站穩 10719 點，轉弱關鍵價位就是帶量跌破 10620 點，操作上不要隨著盤面緊張，按照規劃操作就好。多方最終目標挑戰 11070 點；空方目標則是下面缺口 10473 點；大盤月線下彎，代表中長線趨勢還是偏空，因此要留意風險。

盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，例如佈局 6141 柏承，簡訊會員獲利已經超過 20%；帶所有會員佈局 3006 晶豪科，現買現賺漲停；然後 2353 宏碁轉強，大漲創短期高點；蠟筆小新~ 2455 全新再創新高，持續佈局新主力股，大家快點來一起迎接行情。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，龍哥直接帶會員買進 3035 智原，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；尊龍會員持股，蠟筆小新~ 2455 全新~ 獲利放口袋；過年前推薦大家 5439 高技，獲利放口袋；尊龍會員買進 6147 頎邦，大漲創高；3006 晶豪科快速獲利，主力股一檔接著一檔攻擊，趁波動調整持股，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 2178 口，自營商期貨空單減少 576 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單增加，觀察是否連續增加，自營商選擇權短線偏多佈局，大盤創近期新高，多方籌碼進場，應該還有高點。

大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 6141 柏承，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，5371 中光電等等，籌碼都很穩定，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】3006 晶豪科，6141 柏承，6147 頎邦，3034 聯詠 5371 中光電，2481 強茂，5425 台半，2455 全新 3037 欣興

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10371 點偏多操作，跌破 10745 點出場；空方操作者觀察帶量跌破 10638 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

