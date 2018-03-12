【顧德投顧】 (2337旺宏) 持續大漲創高啦。(3105穩懋、3265台星科)現買現賺漲停板啦。

◆盤勢分析

今日國際股市表現強勢，台股表現也不差，開高走高，早盤拉高震盪後上攻，終場指數上漲 137 點，收在 11002 點，成交量為 1398 億元。

今日焦點類股：權值股多點開花，以業績成長及轉機股掛帥，摩台權值股中上漲家數遠大於下跌，穩懋 (3105) 外資叫進漲停鎖死。成交量較大的強勢股包括台林 (5353)、台星科(3265) 等，弱勢股有板卡族群的撼訊 (6150)、青雲(5386) 等。

重點持股報告。(4549 桓達) 先前獲利出脫一半持股，今天另一半損出換股。(4721 美琪瑪) 股價蓄勢待發，續抱。(6274 台燿) 今天帶會員加碼買進，低低的承接，立即有不錯的成果出來唷。(6141 柏承) 股價一路上漲創高，目前都還維持非常強勢的架構，感謝獲利越來越多了，續抱。(3665 貿聯) 今天股價再創新高啦，感謝囉。(2455 全新) 今天股價大漲 7.1%，再創波段新高囉，感謝會員們都越賺越多了，太棒了，藉由關鍵 K 選出來的好股票，很輕鬆的就有價差可以獲利，太開心囉。(3227 旺宏) 今天股價持續再度創高啦，旺宏已經連續大漲三天囉，太棒了，從帶會員切入以來，股價每一天都創高，獲利也不停的創高下去。操作到對的股票，其實一切都會很輕鬆自然，而這才是好的系統跟操作唷。(5871 中租) 今天從桓達換到中租，立即又是現買現賺。所以操作只要有方法、有系統，將不符合系統的股票，換到符合系統的股票上，立即又可以開始獲利囉。(3105 穩懋) 股價直接亮燈漲停板，並鎖了 3523 張。太棒太棒了，會員 (持續) 又是現買現賺，最後還亮燈漲停板，又是ㄧ開始就以獲利為開端，將來的操作又可以輕鬆了，感謝啦。(3265 台星科) 股價接續穩懋漲停之後，台星科不甘寂寞，也強勢攻擊最後也是順利的亮燈漲停板啦。太開心啦，我們會員的手中就是好股一檔接一檔，獲利也是一檔接一檔。切入台星科，最後又是旱地拔蔥，股價很豪邁的開始發動，然後就一路不回頭，直攻漲停板囉。又是現買現賺漲停板，會員又是以獲利為開端，太感謝囉。(哇，我們會員手中的股票都好飆悍，都很會漲唷。)

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、4721 美琪瑪、3105 穩懋、5871 中租、3265 台星科、6274 台燿、2337 旺宏、2455 全新、3665 貿聯 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

