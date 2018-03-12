【豐銀投顧】不是說了嗎？婦幼節後開始…

3/2 我們就已經告訴大家婦幼節後買點就浮現，想不到 3/8 當天就大漲了。而先前我們也說了，外資慢慢會回來，上週五 3/9 我們也告訴大家量能會慢慢增加，指數上攻的機會也會增加，請問:「今天量能是不是增了？指數是不是大漲了」？上週我們更是斬釘截鐵的說:「下週開始應會有不錯的走勢」！如今看來，筆者又說中了，我們又贏了。上週四婦幼節或是隔天 3/9 的開盤有進場做期貨多單者，今天應該會非常的開心，很多投資朋友喜歡操作衍生性金融商品，期貨、選擇權，卻總是不得其門而入，甚至玩到傾家盪產，這類商品的操作有無訣竅？筆者日後一有機會將會一一與投資人分享，歡迎傳閱。

首先投資人一定要覺悟，沒有所謂的「期貨操盤軟體」這種工具，就算是外資很流行「程式交易」，其意義也只不過是透過機器強制執行買進或賣出的動作，全球股市指數會漲會跌，其背後都牽動著全球政經趨勢的變化。且所謂的電腦軟體用的參數，都是根本過去的「價」來做統計，只要突破某個價，就會翻紅，可以買進; 而若跌破某個價，就會翻黑，可以賣出。完全沒有把成交量、國際情勢分析進去。純粹就是就過去的線型、成交價分析，準確度當然不會高。如果外資真的用軟體做期貨，那哪需要請那麼多分析人員？一台電腦不就全搞定了？投資人有想過這個問題嗎？千萬不要再花冤枉錢了。當然，如果能把好的觀念寫入軟體做參考，則又另當別論，問題是目前很少！

今天大盤大漲，連同上週四、五，至今已漲了 257 點，還會再漲嗎？筆者認為，已經接近台指期結算，在結算前如此漲法，料想應該會直接拉到結算日甚至結算日後，因此先看到 3/14 或 3/15 之後再說。並不是到時就會直接反轉，而是先到那邊再停看聽看看，接下來因 3/22 美國聯準會即將要公佈是否升息及後續的發展，因此免不了會震盪一下。等到時再來煩惱即可，現階段就是持續看多，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師