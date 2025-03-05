三陽面臨新威脅 光陽RTS R 165訂單爆量 旗艦電車MiG 9將量產

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-05 13:13

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國內機車市場前 2 月買氣回溫，總銷量 102691 台，年增約 11%，包括三陽、光陽和山葉前三大品牌皆成長，又以光陽年增幅超過 20% 較大，光陽表示，RTS R 165 訂單爆量，正在提升產能、全力消化訂單，而旗艦電車 Ionex MiG 9 也正式進入量產準備階段。

三陽今年前 2 月銷售 47006 台，年增 14.8%，市占 45.8%，其次為光陽 26862 台，年增 24%，市占 26.2%，山葉 17663 台，年增 6.3%，市占 17.2%，

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三陽表示，2 月國民旗艦機種全新迪爵熱銷 4559 台，穩居最暢銷機種，而水冷機種 JET SL + 有 3346 台的領牌數量，也帶動整體 JET 系列領牌數達 5029 台，再加上 MMBCU 新款上市熱銷 2933 台，以及運動車款 DRG 二代、CLBCU、Fiddle 車系銷售穩定，保持銷售冠軍。

不過，光陽成長率超過 20%，彈幅超越三陽，光陽說明，觀察到各大機車廠的燃油車呈現全數衰退，反觀光陽的 RTS R 165 1 月開始交車後，成為唯一燃油車市場占有率正成長者，更撼動白牌競技型速克達板塊。

光陽進一步指出，RTS R 165 高達 12.7% 的市占成長，相較於主要對手三陽 JET SL + 從 1 月到 2 月的 8.2% 市占下滑，顯示光陽以白牌 165 動力規格獨走市場，對強敵 SL+158 盤據已久的市場有極大破壞力。

光陽集團董事長柯勝峯看好， RTS R 擁有全面超越市場同級的絕對優勢，有信心 RTS R 165 成為國內公認的最強白牌性能車款。