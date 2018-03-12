◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 14941 0 2888 新光金 -7757 5929 3231 緯創 9127 15737 00713 元大台灣高息低波 -5202 -27048 00677U 富邦VIX 5396 0 2448 晶電 -3674 -1358 2891 中信金 4722 35474 2337 旺宏 -3302 1939 2317 鴻海 4536 -55920 0050 元大台灣50 -2460 -5646 2882 國泰金 3430 -2315 3045 台灣大 -2000 -5854 00633L 富邦上証正2 3228 0 006205 富邦上証 -1993 0 00655L 國泰中國A50正2 3216 0 2356 英業達 -1921 -6565 2409 友達 2856 -34980 00639 富邦深100 -1568 -2460 2886 兆豐金 2844 1589 2301 光寶科 -1486 2902 00632R 元大台灣50反1 1996 0 2344 華邦電 -1448 -25538 2609 陽明 1672 2878 00672L 元大S&P原油正2 -1267 0 4938 和碩 1668 482 2834 臺企銀 -1209 -4680 2881 富邦金 1659 -1425 00634R 富邦上証反1 -1201 0 00673R 元大S&P原油反1 1347 0 2308 台達電 -1168 -5904 00636 國泰中國A50 1218 24387 2002 中鋼 -1082 -21645 5871 中租-KY 1136 2096 3481 群創 -1054 -89640 2890 永豐金 1081 10013 1314 中石化 -910 4018 2823 中壽 1047 512 2367 燿華 -848 -1369 2880 華南金 1016 -5122 2371 大同 -846 5464 2353 宏碁 913 -3499 006206 元大上證50 -831 0 9958 世紀鋼 885 -109 3189 景碩 -819 -349 00676R 富邦臺灣加權反1 869 0 006207 FH滬深 -751 0 1216 統一 867 1870 2887 台新金 -730 -8014 2884 玉山金 863 4111 00640L 富邦日本正2 -675 0 2303 聯電 858 24378 2340 光磊 -666 -189 8046 南電 806 188 2455 全新 -659 -2103 1402 遠東新 761 9143 2014 中鴻 -629 4310 2614 東森 760 385 2515 中工 -578 -1341 2363 矽統 750 2930 4915 致伸 -577 -3577 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股