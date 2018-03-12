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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         14941         0    2888   新光金                 -7757      5929  
3231   緯創                    9127     15737    00713  元大台灣高息低波       -5202    -27048  
00677U 富邦VIX                 5396         0    2448   晶電                   -3674     -1358  
2891   中信金                  4722     35474    2337   旺宏                   -3302      1939  
2317   鴻海                    4536    -55920    0050   元大台灣50             -2460     -5646  
2882   國泰金                  3430     -2315    3045   台灣大                 -2000     -5854  
00633L 富邦上証正2             3228         0    006205 富邦上証               -1993         0  
00655L 國泰中國A50正2          3216         0    2356   英業達                 -1921     -6565  
2409   友達                    2856    -34980    00639  富邦深100              -1568     -2460  
2886   兆豐金                  2844      1589    2301   光寶科                 -1486      2902  
00632R 元大台灣50反1           1996         0    2344   華邦電                 -1448    -25538  
2609   陽明                    1672      2878    00672L 元大S&P原油正2         -1267         0  
4938   和碩                    1668       482    2834   臺企銀                 -1209     -4680  
2881   富邦金                  1659     -1425    00634R 富邦上証反1            -1201         0  
00673R 元大S&P原油反1          1347         0    2308   台達電                 -1168     -5904  
00636  國泰中國A50             1218     24387    2002   中鋼                   -1082    -21645  
5871   中租-KY                 1136      2096    3481   群創                   -1054    -89640  
2890   永豐金                  1081     10013    1314   中石化                  -910      4018  
2823   中壽                    1047       512    2367   燿華                    -848     -1369  
2880   華南金                  1016     -5122    2371   大同                    -846      5464  
2353   宏碁                     913     -3499    006206 元大上證50              -831         0  
9958   世紀鋼                   885      -109    3189   景碩                    -819      -349  
00676R 富邦臺灣加權反1          869         0    006207 FH滬深                  -751         0  
1216   統一                     867      1870    2887   台新金                  -730     -8014  
2884   玉山金                   863      4111    00640L 富邦日本正2             -675         0  
2303   聯電                     858     24378    2340   光磊                    -666      -189  
8046   南電                     806       188    2455   全新                    -659     -2103  
1402   遠東新                   761      9143    2014   中鴻                    -629      4310  
2614   東森                     760       385    2515   中工                    -578     -1341  
2363   矽統                     750      2930    4915   致伸                    -577     -3577  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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