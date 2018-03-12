【華冠投顧】從反彈走向回升

◆ 劉彥良 盤後分析

上周美股月線扣抵值領先來到低檔區，周五配合就業報告公布，多方買盤進場拉抬，終場道瓊大漲 440 點，費城半導體和那斯達克指數也雙雙改寫歷史新高。

本周輪到台股月線扣抵值要往低檔區走，美股大漲自然成為最好的催化劑，今天收盤不僅指數站回 11000 點之上，成交量也來到我說的攻擊量 1400 億元，而外資也認錯回補台股超過百億元。面面俱到下，等越過 2/2 空方缺口 11070 後，就是要攻前高 11270，台股的反彈行情將走向回升行情。

金融股回神，2881 富邦金、2882 國泰金和 2888 新光金大漲，不過台股的多頭總司令是電子而非金融，低檔蘋概指標的 2317 鴻海跳空站上季線，而 3008 大立光則在季線附近盤中得而復失。兩者的季線扣抵值已經來到低檔，後續將帶領電子股展開反撲，今天包括 4943 康控 - K6456 GIS-KY、4938 和碩、3105 穩懋都有不錯的表現。

蘋概股除了多檔在低檔轉強，亦有強勢創高者，如我上個月在華冠官網上贈送的狗年好運旺旺股資料中的 2455 全新、2474 可成，兩檔個股今日皆創波段新高，而它們的共同特色就是業績成長、線型多頭，同時又有法人買盤的加持。已經創高的不用追，資料中的另一檔蘋概股 6147 頎邦目前還在橫盤整理，隨時補量就會發動，投資朋友可留意後續走勢。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估