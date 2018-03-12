全球融資緊縮的先兆？離岸美元市場壓力進一步加劇

摘要：上周五 LIBOR-OIS 利差攀升至 2012 年歐債危機以來的最高水平，擴大速度之快為市場始料未及，而其原因則依然不明。分析認為，不論推動利差升高的原因是什麼，對美元融資和對沖基金來說，都不是好消息。

目前，倫敦銀行同業拆息與隔夜指數掉期的利差（LIBOR-OIS 利差）近期持續擴大。上周五，該利差猛升兩個基點，達 44.23 基點，擴大至 2012 年歐債危機以來的最高水平。

2012 年，歐債危機讓市場緊張不安，同時聯準會也被迫向全球其他央行開放無限換匯以避免全球美元緊張。當時國際清算銀行稱，全球美元缺口達到 10 兆美元。

雖然，市場對利差擴大有一定的預期，但是對如此迅速的利差擴大還是始料未及。就在 LIBOR-OIS 利差不斷擴大的同時，還有幾個現象也同步發生：

美國短期公債發行量增加；

由於短期利率上升，美國美元存款的流出壓力增加；

應對美國減稅和促進就業法案以及新的貿易政策帶來的美元回流，市場擔憂美國境外美元的流動性；

美國貨幣政策不確定性帶來的風險溢價；

近期銀行信用利差（CDS）升高；

為應對可能的市場緊張，市場對美元有較多的需求。

美國金融網站 Zero Hedge 指出，不論推動 LIBOR-OIS 利差升高的原因是什麼，從融資成本角度看，對美元融資和對沖基金來說，都不是好消息。

如德意志銀行所言，僅僅由於 LIBOR-OIS 利差升高，美國以外的銀行就將受到嚴重影響：

美元融資成成本升高將會損害對沖投資和外資機構的利益。債券投資者都在密切關注這一問題。

德銀認為，既然如今無法知道 LIBOR-OIS 利差飆升的原因，那麼也無法得知利差究竟會攀升到什麼程度以及對金融體系會造成什麼樣的影響，目前投資者都在觀察利差下一步會怎麼走。

瑞銀曾稱，LIBOR-OIS 利差擴大是因為美國國會將大幅增加預算後，美國公債殖利率在 2 月初的明顯上升。瑞銀卻對利差擴大並不擔憂，不過也提醒投資者，需要注意浮動利率貸款中的高利率信貸，以及美國經濟增速和其他國家的經濟增速，最重要的是，要關注期限溢價。

『新聞來源／華爾街見聞』