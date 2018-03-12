倣效餘額寶 亞馬遜擬推「類支票帳戶」 股價漲不停

亞馬遜 (AMZN-US) 正計畫和摩根大通合作，為年輕客戶和沒有銀行帳戶的客戶建立一個「類支票帳戶」。用戶可以提前將錢轉到在亞馬遜開立的「類支票帳戶」中，方便購物時直接使用。「類支票帳戶」就像是中國的餘額寶，區別是將錢存在餘額寶有利息，但存在亞馬遜帳戶中沒利息。

FX168 財經網報導，亞馬遜的「支付寶」名叫「Amazon Pay」，根據亞馬遜公佈的資料，截止 2017 年 2 月，Amazon Pay 的用戶數數量為 3300 萬。

Amazon Pay 目前是全球第 6 大支付平台，市佔率和第 5 名的 Samsung Pay 相當。Amazon Pay 的使用範圍不局限於在亞馬遜網站上購物，Amazon Pay 也可以在 7-11 這些便利店中使用，在美國大約有 22400 家便利店可以使用 Amazon Pay。

諮詢公司貝恩的報告指出，亞馬遜可以利用其數位化實力和龐大的消費群，在短短 5 年內與全國的大銀行相抗衡。亞馬遜的銀行服務在未來 5 年左右將增長超過 7000 萬美國消費者，媲美美國第 3 大銀行富國銀行。

用戶提前將錢轉到亞馬遜的「類支票帳戶」中，可以幫助亞馬遜節省約 3% 的銀行手續費、管理費等，所以未來亞馬遜的「類支票帳戶」也有能力透過折扣、反現和信用卡競爭。

市場看好亞馬遜的「類支票帳戶」服務，其股價穩步上漲，截至上周五 (3 月 9 日)，亞馬遜的股價已經達到 1578.89 美元。

亞馬遜股價

在亞馬遜宣佈和摩根大通的合作後，上週二 (6 日) 美銀美林將亞馬遜股票列入「買入」評級，認為新的銀行服務將刺激電商銷售，尤其是那些沒有傳統銀行帳戶的更年輕購物者和低收入用戶。

同時，美銀美林給予亞馬遜股票 1650 美元的目標股價，較上周五的收盤價還有 4.5% 的增長空間。