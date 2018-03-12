對沖基金巨頭辛格這回相中印度IT公司 增持Wipro股權

對沖基金巨頭辛格（Paul Singer）旗下的 Elliott Management 對印度 IT 公司的興趣提高，除了持有 Cognizant (CTSH-US)4% 的股權外，最近又購買了 185 萬美元的 Wipro（Wipro-US）股權。

Elliott Management 管理資產達 340 億美元，擁有約 40 家美國上市股票，其中就有 2 家來自印度的 IT 產業。

據 Elliott Managemen 向美國證交所委員會（SEC）提交的季度資料顯示，去年 12 月購買 185 萬美元的 Wipro 的美國存託憑證（ADR），占流通股的 0.04％，但目前還不是 Wipro ADR 中最大的對沖基金投資人。

同樣持有 Wipro 股權的還有對沖基金 AQR 資本管理公司，去年 12 月將其持有的 Wipro 從 1360 萬股減持至 960 萬股；而 Renaissance Technologies 則將 Wipro 的持股從 110 萬股增加至 180 多萬股。

對沖基金通常有投資部位和避險部位，其中投資部位通常較大，如果目標公司不遵守其要求，激進投資者（activist investor）可以爭取董事會席次以響公司重要決策，但由於 Wipro 創辦人 Azim Premji 擁有該公司 73％的股份，即使搶奪到 Wipro 董事會席次也徒勞無益。

激進投資者（activist investor），可以是個人或機構，透過大量購買上市公司的股票試圖獲得在公司的董事會席次，進而達到影響公司重要決策的目的。

Elliott 基金持有 Wipro 的股權比重仍低，不像持有的另一家印度 IT 大廠股權具有積極戰略企圖，據 2016 年揭露的資料，它擁有 Cognizant 超過 4％的股份，並要求其開始支付股息，恢復研究機構並改組其董事會，不但獲得 34 億美元的資金回報計畫，並取得 3 席董事會的席次。

繼 Elliott 基金增持 Cognizant 股票後，為了對抗及預防外來的激進投資者，印度 Tata 諮詢服務和 Infosys 等 IT 公司也宣布大量回購股票計畫，買回自家股票，以鞏固經營權。

Infosys 在其向美國證券交易委員會提交的 2017 年度備案文件中警告，激進投資者可能會破壞其公司重要政策的運作 。