東方海外(00361-HK)：拓濶市場及貨品覆蓋應對貿易戰

美國已挑起貿易戰，東方海外(00361-HK)財務總裁董立新，於3月12日業績記者會上稱，貿易戰對航運業會造成負面影響，但這次美國提高的關稅主要涉及鋼鐵和鋁材，屬大宗商品，對東方海外的貨櫃航運業務影響較少；目前仍要關注其他國家對事件的反應，而集團的運輸貨物覆蓋廣泛，市場覆蓋亦避免過度集中，均有助應對貿易戰。

有關與中遠海運控股的交易進展，他表示目前餘下商務部和發改委的審批，可望於2018年中完成有關交易；至於會否涉及管理層變動，他表示雙方均注重順利交接，有關情況將適時公佈。亦是由於交易正在進行，雖然期內業績虧轉盈，但雙方磋商後決定暫時不宜派發股息。

東方海外2017年度業績，分部表現貨櫃運輸及物流業務分部虧損顯著收窄，由虧損2.74億美元減少至虧損0.12億美元；物業投資等其他業務則提供溢利1.5億美元。

董立新稱，期內長途航運業務表現理想，增幅達逾10%以上，歐美市場正在復蘇，預期2018年保持良好增長。而航運市道好轉，2017年亦開始有歐洲公司訂購新船，惟數量不多，大家仍是處於保守狀態。而新船交付新增供應量，2018年會上升至156萬個貨櫃箱，較2017年的119萬個為高，但2019年市場供應可望回落至84萬個，2020年進一步下降至39萬個。至於市場運費亦有所上升，由2016年的每標準箱773美元，增加至2017年的861美元。

集團旗下的美國長堤貨櫃碼頭，第二期已投入營運，處理能力達200萬標準箱，當第三期於2021 年也落成，屆時處理能力將提升至330萬個。

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