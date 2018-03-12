韓國潮牌HIGH CHEEKS進駐A11 王瞳少女心大噴發

由 BESO 獨家代理的韓國女星御用潮牌 HIGH CHEEKS，進駐台北信義新光三越 A11，吸引了很多鐵粉前往朝聖，超級粉絲王瞳受邀參加開幕趴，直呼「太開心了，以前得花錢飛到韓國才能買到，現在省下來的機票錢可以多買幾個包和項鍊！」

王瞳表示，「不拍戲的時候出門打扮都很休閒素雅，不過都會以一些亮眼的配件搭配，看起來就比較有精神又有個性，而之前去韓國玩看到 HIGH CHEEKS，一眼就愛上，覺得每個產品好像都寫上自己的名字，每樣都想買！尤其新的糖果王國系列，搭配早春服裝，立刻變成蜜糖女孩！」

HIGH CHEEKS 的開幕活動選在三八婦女節舉行，吸引很多時尚網紅和新秀主播參加，來賓們都穿著代表品牌的粉色系服裝，頓時讓櫃位充滿了早春氣息！BESO 總經理黃青茹表示，「選在婦女節舉辦開幕活動，希望女性除了經濟獨立、生活自主，也不要忘了寵愛自己，保留一顆童真少女心！如同「HIGH CHEEKS」品牌精神：臉頰高昂的快樂笑臉，就是希望藉著品牌宣揚正面能量信息，帶給大家生活上童趣快樂。」

韓星最愛潮牌襲台 主播也瘋狂

出席活動的主播王又冉表示，「播新聞的時候多半穿套裝，展現專業形象，不過每個女人都仍有公主夢，像自己就最喜歡迪士尼系列包款，就會隨時隨地提醒自己，在工作專業形象外，內心也是一個想要被疼愛的小公主！」

HIGH CHEEKS 主打年輕潮流 style，帶玩味的 POP ART 元素融入系列設計中，從 2014 年品牌成立迄今，已擄獲多位一線韓星芳心，包括：金泫雅、人氣女團組合 Girls Generation 的 Tiffany、f(x) 的 Krystal、知名演員朴信惠、孔孝真、著名模特兒 Irene Kim 等等，這也讓 HIGH CHEEKS 商品登上韓網的熱搜排行榜！

童話系時尚風潮 糖果王國早春甜蜜搶市

HIGH CHEEKS 商品除了紅唇、眼睛、笑臉、彩虹系列等獨家設計款式外，更推出與迪士尼合作的包款及配件飾品，包款以細膩的刺繡手法展現童趣，讓每部迪士尼經典故事畫面，栩栩如生化作包上的美麗風景，飾品兼具童趣浪漫及設計感，不會過於浮誇難以駕馭。夢幻冒險愛麗絲夢遊仙境、浪漫共舞的美女與野獸、奇幻愛情小美人魚以及經典白雪公主及反派壞皇后… 等，這些勾起童年記憶的角色融合在包款與飾品當中呈現，不斷點燃妳想要擁有的童心。

三月中台灣亦將與韓國同步推出 2018 年的春夏新品「繽紛的糖果王國」，此系列將實現妳的童年心願，喚起「糖糖」的回憶，不管是西瓜糖、小熊軟糖還是棉花糖，以懷舊糖果作設計藍本注入時尚元素，轉化成色彩繽紛的飾品，擄獲少女心。Joy of Pretty Little Thing~ 除展示飾品多元的可塑性，富有趣味且個人風格十足，出門隨意搭配，馬上成為街頭亮點，絕對是所有時尚女孩一定不能錯過的品牌新作！

慶祝 HIGH CHEEKS 正式進駐新光三越 A11 專櫃，3 月 12 日 前 HIGH CHEEKS A11 專櫃開幕期間，全區消費享 95 折優惠，消費滿 $3500 再送台灣限定版「小美人魚愛麗兒美人鏡」，童話系時尚風潮即將引爆！