暗諷習近平 普丁：我不會為掌權而修憲

中國人大昨 (11) 日修憲刪除國家主席任期限制，意味著國家主席習近平的任期將延至 2023 年以後。俄羅斯即將舉行總統大選，現任總統普丁 (Vladimir Putin) 可望連任。他周六 (10 日) 表示，他無意為了 2024 年任期屆滿後繼續留任而修改憲法。

普丁接受美國國家廣播公司 (NBC) 專問時被問到「是否會效法中國國家主席習近平修改憲法延任」，他堅稱「沒有這個意圖」。

根據克里姆林宮公佈的專訪文稿，普丁說，「我從未修改憲法，我從來沒有為了自己去修改憲法，現在也沒這樣的計畫」。

批評人士指控普丁暗藏野心，想無限期掌權。普丁 2000 年首次當選總統，他將在 18 日總統大選中競選第 4 任。

普丁一向以尊重憲法自豪，由於俄國憲法規定總統不能超過 2 任。因此他在 2008 年出任總理，而由親信麥維德夫 (Dmitry Medvedev) 擔任總統，但 2012 年普丁不畏強大的抗議聲浪，重返克里姆林宮，第 3 次當選總統(任期為 6 年)。

外傳他擔心失勢後會陷入危險，所以他不會放下權力。對此，普丁駁斥說，他聽了「很多關於這個議題的謬論」。「為什麼你認為我下台後，俄羅斯一定會由一個打算摧毀我過去幾年所有建樹的人來統治。」

普丁表示，他從 2000 年以來就一直在考慮接班人選。他說：「想想無傷大雅，但終究要由俄羅斯人民來決定。」

俄羅斯將於 3 月 18 日舉行總統選舉，目前普丁的民調遙遙領先，預料將可輕鬆連任。