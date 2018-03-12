Elon Musk的火星殖民夢想：最早2019年測試飛船

摘要：Elon Musk 說，他們正在建造第一艘火星飛船，估計明年上半年的某個時候送去火星。SpaceX 的終極目標是 2022 年將載人飛船送去火星不過他似乎也知道這太快了，「有時候，我的計劃有點…… 你懂的。」

還記得 Elon Musk 小時候的夢想嗎？登上火星。他本人打算最快明年上半年登上這個遙遠的星球。

在周日於德州奧斯汀舉行的年度藝術節大會「西南偏南」（SXSW Conference & Festivals）上，Elon Musk 對劇作家 Jonathan Nolan 表示：

我們正在建造第一艘飛船，或者說星際太空船，它將是第一艘登上火星的飛船。我想，我們能在明年上半年的某個時候試試。

這個時間聽起來快得令人震驚，SpaceX 的終極目標是 2022 年將載人飛船送去火星。Elon Musk 能做到嗎？他自己也說：

一直以來，別人都對我說這個時間太樂觀了。雖然有時候，我的計劃有點…… 哈哈哈，你懂的。

要知道，SpaceX 的重型獵鷹發射了好幾次才獲得首次成功，而火星飛船體積更大，過程也更加複雜。他預計，這艘飛船擁有雙倍有效荷載，能將 150 噸的貨物送上太空軌道。

更重要的是，他希望火星飛船也和重型獵鷹一樣，能夠回收，能夠重複使用，以大幅降低飛行成本。

迄今為止，公眾看到的大多數是火星飛船的概念，以及一個大型碳纖維材料的燃料箱。這艘飛船的代號為「BFR」。

類似於他的 Hyperloop 超級高鐵構想，Elon Musk 的火星殖民地夢想只是做一個把人和物送上火星的搬運工，他希望其他公司能在火星上建設比較基礎的設施，比如鋼鐵廠、披薩店、夜店什麼的。

最有幫助的事情是大家的支持、鼓勵和善意。我想，一旦我們建立了它，其他公司可能就會跟進，也去做這方面的事。他們當然認為這（登陸火星）是不可能的。但如果我們做到了，他們也能。

『新聞來源／華爾街見聞』