BIS示警：中國、加拿大、香港銀行業面臨風險

國際清算銀行 (BIS) 編制的預警指標顯示，中國、加拿大、香港，皆被列為銀行業風險最大的經濟體。

加拿大去年經濟成長幅度，創 2011 年以來最高，因其家庭信用卡和整個經濟體的高負債水平而被 BIS 點名。2016 年加拿大的赤字從前 1 年的 129 億美元上升到 181 億美元，引起人們對加拿大經濟秉持著不可持續的擔憂。在過去兩個月中，消費者信心大幅逆轉，使情緒已從接近歷史高位下降至低於平均水平。

去年 7 月份以來加拿大央行升息 3 次、加幣疲軟、股票價格急劇下跌、房市價格憂慮、及經濟放緩都是原因之一。其中，加拿大 2016 年平均房價上漲了 13%，而 2017 年也上漲了 10.8%。隨著加拿大總理 Trudeau 開放更多移民人事的湧入，及擴大抵押貸款市場，都有跡象形成房地產泡沫。抵押貸款債務已占據加拿大 GDP 的 70%。

研究表明，家庭借款也被視為中國和香港的風險因素之一。分析師 Inaki Aldasoro、Claudio Borio、和 Mathias Drehmann 在國際清算銀行週日發布的最新季度評論中寫道「目前的指標顯示了幾個經濟體的風險增加」。

這項研究提供了一些令人驚訝的結果：例如，儘管意大利在緩慢增長的經濟和陷入壞賬的多家銀行中求生，但意大利整體經濟並未面臨風險。

BIS 稱，在指出中國的同時，一個被稱為「信貸對國內生產總值 GDP 差距」的關鍵預警指標顯示出改善。這可能表明政府在推動減少金融部門風險方面正在取得進展。

中國影子銀行示意圖 / 圖：BIS

研究顯示，中國從 2016 年 3 月的高峰 28.9% 下降至 2017 年第 3 季度的 16.7%，自 2012 年以來的最低水平。

渣打銀行駐香港的大中華區和北亞地區首席經濟學家丁爽表示「差距的縮小代表中國經濟的去槓桿化奏效」。

中國對其金融體系的危險性，越來越認真的對待。自去年 4 月以來，中國金融監管機構針對抑制理財產品和同業借款的增長，最近更多地集中於控製家庭債務。

總部位於瑞士巴塞爾 Basel 的國際清算銀行 BIS 定期收集和分析數據，以監測全球金融體系的脆弱性。這些數字通常包括經濟和房價的信貸額度，以及借款人償還債務的能力。