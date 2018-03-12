行動支付衝擊現金支付？BIS：全球現金用量 16年來不減反增

國際清算銀行 (Bank for International Settlements，BIS) 發現，儘管手機及臉部技術支付等新科技崛起，及信用卡的普及率下，購買比薩或在主日捐贈給教會的業務中，現金用量沒有下滑的跡象。

全球現金使用量提升 / 圖：BIS

BIS 表示，加密貨幣和圍繞它們的爭論 - 比如現金是否會被虛擬替代品取代等議題 - 是關於貨幣性質的更廣泛辯論的一部份。雖然零售支付部門認為現金的使用正在下降 - 因此不需要提供更多的 ATM 機或銀行分支機構 - 但在 BIS 最新的季刊研究內顯示，現金還是保有相當一部份的主流程度。

國際清算銀行經濟顧問兼研究主管 Hyun Song Shin 表示「一些評論給人的印像是，傳統紙幣和硬幣形式的現金快速過時」，然而，「儘管近幾年付款技術都有所改善，但大多數 (儘管不是所有的，先進的和新興市場經濟體) 的老式現金仍在使用中」。

現金使用量提升，但用途區別化 / 圖：BIS

雖然在瑞典等國家現今使用量下滑，但數據顯示，流通的現金量反而不減而漲，從 2000 年全球 GDP 的 7% 成長至 2016 年全球 GDP 的 9%。

Shin 提道，「現金作為一種社會制度的複原力使我們意識到傳遞價值的媒介功能的重要性，而不僅僅是技術創新」。

儘管如此，銀行卡和信用卡支付也在增加，從 2000 年 GDP 的 13% 升至 2016 年的 25%。「人們持有更多的卡，並將它們用於更多和更小的交易」，Shin 說道。

鈔票面額越來越大 / 圖：BIS