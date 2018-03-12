海和藥物和諾邁西醫藥達成合並協議 組建海和生物制藥有限公司

上海 2018 年 3 月 12 日電 / 美通社 / -- 上海海和藥物研究開發有限公司（以下簡稱「海和藥物」）和諾邁西（上海）醫藥科技有限公司（以下簡稱「諾邁西醫藥」）今日宣布，經雙方董事會一致批准，兩家公司達成最終協議，合並為海和生物制藥有限公司（Haihe Biopharma Co., Ltd.，以下簡稱「海和生物」），全面致力於針對未被滿足臨床需求的原創新藥的發現、開發及商業化。



海和藥物是一家專注於創新藥物研發的生物醫藥企業，由中國工程院丁健院士創立於上海張江國家自主創新示范區，專注於抗腫瘤藥物的研發，已有多個抗腫瘤藥物進入臨床階段。







諾邁西醫藥由前默沙東全球高級副總裁和新興市場研發總裁、國家「千人計劃」特聘專家董瑞平博士創立，致力於腫瘤和抗感染創新藥物研發，已有多個化合物處於臨床研究階段。







合並後，海和生物擁有臨床期化合物 10 個、臨床前化合物 5 個，涉及抗腫瘤、抗感染及糖尿病領域，涵蓋多靶點，形成具有創新性、多元性和國際競爭力的新藥研發管線。目前，進入臨床 III 期化合物 2 個，進入臨床 I/II 期化合物 8 個。臨床前期化合物有望在 2018/2019 年申報國內和國外 IND。







原海和藥物董事長丁健在合並後的海和生物擔任董事長。丁院士表示：「諾邁西的加入戰略性地拓展了海和在腫瘤和抗感染領域的臨床研發能力，擴大和加強了我們的腫瘤學產品組合，幫助我們進一步探索系統性腫瘤治療方案，實現個體化精准醫療目標。」







原諾邁西醫藥公司董事長兼首席執行官董瑞平在合並後的海和生物擔任 CEO。董博士在評價這項合並時說：「諾邁西與海和在產品線和研發能力上非常互補。諾邁西也特別看重海和對腫瘤發病機理的理解。我們很高興能和海和共同探索精准靶向療法，惠及更多患者。」











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