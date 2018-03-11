蔡英文：如期廢核能源轉型是台灣現在進行式

311 日本福島核災 7 周年，反核團體今（11）日在街頭遊行表達訴求，總統蔡英文表示，2025 非核家園已經入法，能源轉型是台灣的現在進行式。她強調政府會依造規畫和進度，如期讓所有核電機組停止運轉，「台灣即將成為一個零核電的國家。為了迎接這一天的來臨，我們會做萬全準備，繼續努力。」

蔡英文說，今天跟往年一樣，有許多公民朋友走上街頭，提倡非核家園的理念。政府跟民間的目標一致，將依照規劃和進度，如期讓所有的核電機組停止運轉。非核家園雖非一蹴可幾，但方向絕對不會改變。

蔡英文指出，台灣太陽光電的裝置容量現在正快速成長，離岸風電也在積極開發當中；傳統火力機組的效率和清潔技術的提升，或是節能、儲能設施及智慧電網的布建，政府都按部就班，全力在推動，會做好萬全準備，迎接台灣零核電的那一天到來。

今年的反核大遊行的訴求，包括「核廢三法」的處置、核一核二提前除役、盡速廢止核四、能源轉型等 4 大訴求，主辦單位統計，約有 2000 多人走上街頭。群眾高喊「面對核電代價，翻轉能源未來」、「面對核電、告別核廢」等口號，希望將廢核的聲音傳達給政府知道。



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