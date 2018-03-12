神秘「X疾病」隨時大爆發 WHO警告恐殺數百萬人

世界衞生組織 (WHO) 近日公布 2018 年可能導致嚴重國際爆發的疾病，除了伊波拉病毒和茲卡病毒等較為人熟悉的疾病外，還包括一種神秘的「X 疾病」(Disease X)。

WHO 表示，「X 疾病」是一種無法具體形容的疾病，可能是由目前已知或未知的病原體引起。據稱，「X 疾病」可由多種源頭形成，隨時大爆發，而且人畜傳染機率高，可殺全球數以百萬計病人。

8 大高危疾病包括伊波拉病毒、拉薩熱、克里米亞剛果出血熱、尼帕病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒 (MERS)、SARS、茲卡病毒 (Zika) 及「X 疾病」。

綜合星島日報、香港文匯報報導，WHO 在聲明中說，「X 疾病」代表一種嚴重國際流行病，可能會由目前未知的病原體引起。專家承認不知「X 疾病」具體是甚麼，但警告疾病可從多種源頭形成，並可能於任何時候爆發。據稱，「X 疾病」可由生物變異、意外事故或恐怖襲擊觸發。

近年基因編輯技術爆炸性發展，WHO 指出，戰場和國際間諜活動中，化學武器的使用都在增加，一系列致命的人造疾病不斷產生。這些合成疾病沒有自然免疫力，因為從來沒有人接觸過它們，因此，對這些未知的病毒的免疫將是人類的一個弱點。不過，雖然人造瘟疫的威脅不斷增加，WHO 仍然認為，下一次大規模傳染病更有可能來自大自然。

過去一世紀 70% 新發現的疾病，病源均是動物。WHO 科學顧問羅汀根 (John-Arne Rottingen) 警告，「X 疾病」可能會經由人畜共通傳染病爆發，例如愛滋病病毒就相信是從猴子身上傳染給人類；而茲卡病毒亦是由蚊子傳播的。2013 至 2016 年西非爆發伊波拉，相信是蝙蝠咬人傳播。

隨着世界的發展，動物和人類的接觸愈來愈頻密，令疾病更有可能傳播。 他說：「歷史告訴我們，下一次大爆發可能是我們前所未見的…… 關鍵是要確保我們在疫苗和診斷測試方面有靈活的準備與計畫。」

WHO 擔心，流感病毒繼續快速變異，新的外來病原體不斷從動物身上傳播到人類身上。

WHO 希望將「X 疾病」正式命名為「未知的下一次大流行」，將有助於促使全世界的研究人員準備應對突然爆發的疫情。

呼吸道疾病透過動物向人傳播的潛在風險更大，其病徵與一般流感和傷風相似，增加診斷難度，人體卻對這些新病毒缺乏免疫力，容易引發大規模流行。2009 年全球爆發俗稱「豬流感」的變種甲型 H1N1 流感，波及 213 個國家或地區，估計造成 28.5 萬人死亡，由於豬流感已屬致命率較低的類型，若將來有更致命病毒變種成人傳人，後果將非常嚴重。

WHO 專家科普曼斯指出，旅遊和貿易活動增加，將增加新疾病於全球傳播的速度。WHO 警告新一波流感大流行隨時發生，有可能在 200 天內導致 3300 萬人死亡。

針對「X 疾病」，台灣疾管署表示，任何疾病都可能因為環境變遷、宿主行為改變釀成大流行，WHO 只是要為可能面臨的威脅進行準備，呼籲民眾毋須恐慌。