全台首家PS概念店上線了！台北信義區盛大開幕

全台首間 PlayStation 新型態概念店 10 日在台北信義商圈盛大開幕，提供 PlayStation 相關商品的販售服務，讓玩家能夠一次滿足購物和遊戲試玩的需求。未來也會不定期以熱門遊戲為主題進行店內改造，呈現千變萬化的情境，玩家每次來訪都能感受不同氛圍。



▲知名實況主「內子宮崎葵（小葵）」（左）和「葉子」（右）受邀擔任一日店長。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）

開幕儀式，台灣索尼互動娛樂（ SIET ）邀請到人氣遊戲實況主「葉子」和「內子宮崎葵（小葵）」擔任一日店長，新世代男團「 SpeXial 」成員「偉晉」、「風田」以及音樂鬼才「 MATZKA 」也特別前來站台，三人見到店內的 200 吋超大螢幕非常興奮、迫不及待地當場玩起熱門 PS4 遊戲《魔物獵人：世界》，享受狩獵的快感。



▲新世代人氣男團「 SpeXial 」成員「風田」、「偉晉」以及音樂鬼才「 MATZKA 」一同前來站台。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲新世代人氣男團「 SpeXial 」成員「偉晉」（右）與「風田」（左）站台慶開幕。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）

開幕當天 SIET 也準備了 100 台《戰神》 PS4 Pro 特仕機預購名額與 200 台 PS4 Pro 供玩家選購。據 SIET 表示， 100 台《戰神》特仕機預購號碼牌一大早就發完， PS4 Pro 機的排隊人潮也相當多，足見玩家對 PS4 的熱情。



▲店內展示多款 PS 主機、遊戲與周邊商品。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲店內展示多款 PS 主機、遊戲與周邊商品。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲風田、偉晉與 MATZKA 用店內 200 吋螢幕享受遊戲。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲MATZKA 對於遊戲帶來的體驗相當滿意。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲店內還有超大遊戲牆。，展出 PS4 各種遊戲。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）

SIET 總經理江口達雄表示，「非常高興能把 PlayStation 新型態概念店帶給大家。 SIET 的新口號是『 WE ALL PLAY 』，這間店就是以這個概念誕生的，歡迎大家來同樂。」



▲店內展示多款 PS 主機、遊戲與周邊商品。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲店內展示多款 PS 主機、遊戲與周邊商品。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲100 個預購名額馬上被搶購一空的《戰神》特仕主機。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）



▲《戰神》特仕主機手把近照。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.10）

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