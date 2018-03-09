2月非農前瞻：這一次，薪資數據會再度引發全球股市崩盤嗎？

摘要：2 月非農數據即將公布。1 月時薪增速引發了美國和全球股市崩盤，2 月數據會否再度上揚？專家預測稱，2 月非農將繼續保持在 20 萬人以上，失業率將下跌至 4%。升息預期會否進一步增強？貿易戰又會帶來什麼影響？

台北時間 3 月 9 日 21:30，美國勞工部將公布 2018 年 2 月的非農就業報告。

市場預計，2 月的非農新增就業人數為 20 萬人，與 1 月的前值 20 萬一致。關於失業率，市場預期將進一步下跌至 4%，前值為 4.1%。

周三公布的「小非農」ADP 就業數據顯示，美國 2 月就業增加 23.5 萬人，遠超預期。美國的就業市場似乎並沒有放緩的跡象。今晚的「非農數據」會否同樣超預期？有哪些點需要關注？

時薪會否再度上漲，衝擊全球股市？

1 月份美國時薪增幅為 2.9%，是自 2009 年 6 月以來最快的工資增速。因為工資增速加快，對通膨抬頭和升息步伐加快的擔憂，使美股在 2 月也出現大幅回調，全球股市也跟着「崩盤」。

市場預計，本月工資將較上年同期增長 2.8%，較 1 月的數據稍有放緩。但這並不一定表示，時薪的數據不會出現意外。萬一工資增長達到 3%，市場會再次大跌嗎？

2 月，許多大企業因減稅方案而收穫「意外之財」，紛紛給員工加薪，如星巴克、聯邦快遞和沃爾瑪等。1 月工資上漲加速，也曾受到企業因減稅而給員工加薪的影響。

加之就業市場進一步收緊，工人工資或將進一步上揚。時薪的「炸彈」或將再度引爆全球市場。

美國就業增長期繼續延長

市場預計，2 月將新增 20 萬個非農就業，這也是 2018 年以來，連續第二個月非農就業人數在 20 萬以上，比去年的平均每月就業增長數 18.1 萬要高。

數據來源：華爾街見聞數據頻道

根據美國勞工部的統計數據，美國經濟的復甦，已經讓就業人數持續增加的時間超過七年，在過去的 88 個月裡美國就業人數都實現了正增長，二月將是第 89 個月，達到歷史最高水平。上次出現這一數據，還要追溯到 1940 年代。美國經濟正處於二戰後第三長的擴張期，僅次於上世紀 60 年代和 90 年代的增長期。

失業率再創新低？

目前市場分析人士對於 2 月美國失業率的判斷，已經從 4.1% 下降到 4%。這一數據將達到 2000 年 12 月以來的最低水平。自 2009 年以來，美國失業率達到 10% 的峰值後，開始持續下降。

數據來源：華爾街見聞數據頻道

路透社對經濟學家的預期調查顯示，失業率將從 1 月份的 4.1% 下降到 4%，創十七年來的最低水平。經濟學家還預計，今年失業率或將進一步降至 3.5%。

強勁的就業市場導致升息次數增加？

今年以來，就業人數持續增長，失業率進一步下降至十七年來低點，一聯創強勁的經濟數據可能增強投資者對聯準會 2018 年升息次數的預期。聯準會目前仍預計今年升息三次。

標普美國首席分析師 Beth Ann Bovino 對路透社稱，就業數據強勁、薪資漲幅更健康，增加了聯準會可能在年底前升息 4 次的可能性。

穆迪資深分析師 Ryan Sweet 表示，如果工資再度增加，市場對聯準會今年繼續升息的預期將進一步上升，目前已經看到聯準會鴿派的強硬言論。

聯準會主席鮑威爾上周在國會表示，他個人認為自去年 12 月以來，對經濟的展望有所加強，這也引發了聯準會進一步上調利率的猜測。

經濟已接近充分就業，有人擔心，財政刺激措施的形式是所得稅削減和增加的政府支出可能導致過熱。

勞動力市場趨緊，預計將促使今年的工資增長，並讓通膨提升到聯準會 2% 的目標。

貿易戰爭的擔憂：引發失業問題？

周四，川普簽署了一項命令，對進口的鋼鐵和鋁徵收關稅，新關稅計劃將在 15 天內正式生效。但川普的貿易戰做法遭到國會共和黨人、外國領導人和許多商界人士的強烈反對。

而一些經濟學家估計，川普的高額關稅做法，將導致數萬人失業。

保護性關稅將影響下游的勞動力市場。據估計，小布希徵收鋼鐵關稅期間，使用鋼鐵作為原料產品的行業中，失業人數從 2.6 萬增加到 20 萬

『新聞來源／華爾街見聞』