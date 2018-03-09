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看好亞股表現勝美股 匯豐中華投信今年聚焦5大投資主題

滙豐環球投資管理亞洲與印度股票投資團隊主管杜家傑看好今年亞股表現。(鉅亨網記者許雅綿攝)
滙豐環球投資管理亞洲與印度股票投資團隊主管杜家傑看好今年亞股表現。(鉅亨網記者許雅綿攝)

今 (2018) 年投資市場波動，滙豐環球投資管理亞洲與印度股票投資團隊主管杜家傑 (Sanjiv Duggal) 今 (9) 表示，從總經面和評價面來看，今年持續對亞洲市場有利，其中特別看好 5 大投資主題，包括中國消費升級、印度金融股、韓國科技股、印度長期消費趨勢以及醫療保健研發等題材。

杜家傑 (Sanjiv Duggal) 表示，亞洲 (不含日本) 股票在去年締造 42% 的報酬率，為 2009 年來表現最佳的一年，超越美國 (21%)、歐洲 (26%)、日本 (24%) 與新興市場 (37%)，此外亞洲市場的企業獲利穩健，去年每股盈餘 (EPS) 成長率預估有 22.2%。 

展望今年，杜家傑 (Sanjiv Duggal) 指出，亞洲市場中，可關注中國消費升級題材，因強勁的房地產市場和陸股表現帶來的財富表現，促使消費者追求更高品質的服務與消費旅遊體驗；另印度金融股同樣存有投資機會，2016 年印度廢鈔後，資金流回銀行，保險和共同基金市場受惠，目前印度金融業正處於甜蜜期。

韓國科技股亦有撿便宜的機會，韓國科技公司擁有產業領導與主導性市占率，且目前韓國科技股交易價格較為便宜；而印尼明年大選年，估計循環性消費將緩步回升；此外，醫療保健研發熱潮，印度、韓國與中國醫藥公司持續創新，也是投資人可關注的投資主題。

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