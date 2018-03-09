【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(2337 旺宏) 大漲超過半根漲停板啦。 >

鴻海帶動蘋概股走揚，半導體矽晶圓族群持強表現，高殖利率股也獲投資買盤青睞，終場指數上漲 41 點，收在 10864 點，成交量為 1228 億元。周 K 收紅，周線上漲 166 點。

重點持股報告。

(1589 永冠 - KY) 先前已獲利出脫一半持股，今天另一半很可惜的損出囉。

(4549 桓達、6274 台燿) 今天稍微回檔，不過目前仍在系統的多方架構，就不用預設立場，續抱即可唷。

(2455 全新) 今天漲多回檔，續抱。

(4721 美琪瑪) 股價持續發動，且有越來越強的跡象，期待禮拜一唷。

(3665 貿聯 - KY) 今天股價創新高啦，尾盤也收得不錯，會員的成本和獲利又拉開囉，太棒了。

(6141 柏承) 股價從我們進場以來，始終維持著相當強勢的攻擊，今天再度上漲，股價再創收盤新高囉。很感謝柏承一路以來的表現，會員們的獲利持續擴大下去。

(2337 旺宏) 今天股價直接豪邁的大漲 5.5%，超過半根的漲停板囉。其實操作既困難也簡單，只要有方法，就不用預設立場，跟著系統紀律化操作即可唷。昨天我們就是跟著系統買進旺宏，結果今天的表現就還不錯唷，非常感恩啊。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、4721 美琪瑪、4549 桓達、6274 台燿、2377 旺宏、2455 全新、3665 貿聯 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)